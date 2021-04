erano-come-fratelli-al-gfvip,-oggi-non-parlano-nemmeno:-ecco-di-chi-si-tratta

Avevano instaurato un’amicizia vera e profonda nella casa del Gf Vip, oggi si sono allontanati e non parlano nemmeno. Ecco di chi si tratta



L’edizione del Gf Vip del 2020 è stata una delle più lunghe della storia e tra i concorrenti ci sono stati screzi, litigi, tantissime risate e amicizie profonde come quella di due concorrenti in particolare: stiamo parlando di Andrea Zelletta e Pierpaolo Petrelli. I due durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia hanno condiviso tantissimi momenti insieme.

Andrea Zelletta ha avuto il suo successo grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne entrato in qualità di tronista nel 2019 e trovando l’amore proprio all’interno del programma. Il ragazzo ha un legame con Natalia Paragoni che ha sempre rispettato durante la permanenza nella casa. Durante la sua permanenza al Gf Vip ha anche parlato del rapporto profondo che ha con sua sorella e i suoi genitori scoppiando più volte in lacrime.

Pierpaolo Petrelli invece è conosciuto al pubblico per aver fatto parte della trasmissione satirica Striscia la notizia in qualità di primo velino della storia del programma. Ha partecipato a diverse trasmissioni come Temptation Island 5, Uomini e Donne e Pomeriggio 5. Il ragazzo è stato legato con la modella cubana Ariadna Romero da cui ha avuto un bellissimo bimbo che ama moltissimo.

Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha avuto numerosi flirt, il primo con Elisabetta Gregoraci tramutato solo in amicizia e il secondo con Giulia Salemi, attuale compagna anche al di fuori della casa.

Con Andrea Zelletta aveva instaurato un’amicizia profonda che pare sia finita e rimasta nelle quattro mura della trasmissione. L’ex tronista ha più volte parlato di questa questione manifestando il suo dispiacere.

Andrea Zelletta e Pierpaolo Petrelli: l’amicizia finita



Pierpaolo e Andrea, i due ex gieffini avevano instaurato un rapporto all’interno della casa molto profondo rivelandosi un vero e proprio duo, ma dopo l’uscita dal reality show condotto da Alfonso Signorini, il loro rapporto si è raffreddato.

A mettere in crisi il rapporto tra i due è stata proprio l’attuale compagna di Petrelli, Giulia Salemi anch’essa concorrente del Gf Vip, screditando attraverso un tweet Zelletta, per aver ottenuto la finale con il 3% di gradimento degli spettatori.

Zelletta ha commentato il tweet di Giulia facendo infuriare Pierpaolo che, ha preferito non rispondere pubblicamente al suo ex compagno, interrompendo direttamente i rapporti con lo stesso.

Andrea sul tweet della Salemi ha commentato: “Lei la conoscevo anche prima di entrare. Poi c’è stato quel tweet poco carino da parte sua me lo ricordo. Secondo me quello poteva essere evitato. Però non ho rancore dai. Che poi che avevo pochi consensi è la verità, ma che colpa ne ho? Dentro la casa mi sono fatto voler bene e sono arrivato in finale”.

Secondo Zelletta il problema tra i due è stato il fatto di non aver chiarito subito affermando: “Non so cosa sia successo. Io ho la coscienza pulita. Se è risentito di qualcosa ha il mio numero di telefono, io ho la coscienza a posto e sono sereno. L’ultimo messaggio è stato mio, aspetto la sua mossa. Insomma se c’è qualcosa che gli ha dato fastidio può contattarmi. Mi spiace che possa avere queste sensazioni. All’ultimo mio messaggio non c’è stata una risposta. Sì aspetto che sia lui a fare un passo“.