Ecco perché gli attori hanno lasciato le loro serie tv!

Gli attori che hanno lasciato le loro serie tv!

Gli attori che hanno lasciato le serie tv: ecco perché gli interpreti dei nostri personaggi preferiti hanno lasciato la loro serie!

Nina Dobrev

Elena Gilbert – The Vampire Diaries

Nina Dobrev Elena Gilbert The Vampire Diaries 1×01 credits The CW e Warner Bros. Entertainment Inc

Nina Dobrev, la bella e contesa Elena Gilbert, ha annunciato su Instagram il suo addio a The Vampire Diares alla fine della sesta stagione. “Ho sempre pensato di interpretare Elena per 6 stagioni e sono stati i 6 anni migliori della mia vita”, per concentrarsi su altri progetti, e forse anche a causa di contrasti con il collega Ian Somerhalder (i due sono stati fidanzati anche nella vita reale).

Nina Dobrev però è tornata per il gran finale della serie, andato in onda il 10 marzo 2017 (The Vampire Diaries 8×16 “I Was Feeling Epic”. La bella Elena Gilbert si è svegliata dal sonno che l’ha tenuta in una bara per due stagioni, regalando ai fan il finale Delena che tanto sognavano (più o meno!).

Regé-Jean Page

Bridgerton – Simon Basset

Regé-Jean Page in una scena di Bridgerton. Credits: Liam Daniel/Netflix.

Regé-Jean Page, interprete del carismatico Duca di Hastings Simon Basset, non sarà parte del cast della seconda stagione di Bridgerton. Stando a quanto è emerso, l’attore anglo-zimbawese aveva firmato un contratto per un solo anno con la produzione di Bridgerton, e pertanto non era previsto che tornasse nelle stagioni successive della serie.

“È un arco narrativo della durata di una stagione. Pertanto avrà un inizio, una metà e una fine. Dacci un anno” ha raccontato Regé-Jean Page a Variety, ricordando le discussioni che ebbe coi produttori di Shondaland quando gli proposero il ruolo di Simon Basset dopo la cancellazione di For The People. “Pensai che fosse un progetto interessante perché mi sembrava una serie limitata. Potevo prendervi parte, dare il mio contributo e poi la famiglia Bridgerton sarebbe andata avanti per la sua strada” ha raccontato l’attore.

Di Bridgerton, il volto del Duca di Hastings apprezzava il fatto che la serie costituisse una sorta di antologia, e che ciascun romanzo e stagione si concentrasse sulla storia d’amore di un fratello o una sorella Bridgerton diversi. “Una delle cose che distingue il genere romantico è che il pubblico sa che l’arco narrativo sarà completo” dice Page. “Gli spettatori si affacciano alla storia sapendolo, perciò puoi tenerli col fiato sospeso perché hanno la certezza che alla fine arriveranno il matrimonio e i bambini” ha concluso l’interprete di Simon Basset.

Mischa Barton

The O.C. – Marissa Cooper

Mischa Barton nei panni di Marissa in The OC 1×01 credits Fox

L’uscita di Mischa Burton da The O.C. è forse stato uno dei più controversi degli ultimi anni, poiché la sua morte in quell’incidente d’auto nell’ultimo episodio della terza stagione ha di fatto segnato la fine della serie, che con la quarta stagione ha avuto un drastico calo di ascolti (cosa che stava già accadendo nella terza per altro) e fu quindi deciso di terminare la programmazione. Il motivo del suo abbandono? Concentrarsi su obiettivi futuri sicuramente, ma c’è anche chi dice che l’attrice, all’epoca giovanissima e molto più giovane dei suoi colleghi, avesse un comportamento poco professionale sul set e non solo, infatti fece trapelare alcuni aneddoti sul proseguo della serie.