Domenica In, Mara Venier alla Gregoraci “Briatore è ancora innamorato di te” la risposta della Gregoraci gela Mara Venier

È andata in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 25 aprile, una nuova puntata di “Domenica In” celebre trasmissione del pomeriggio in onda su Rai 1 e condotta dalla bravissima Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e tra questi la showgirl Elisabetta Gregoraci, grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Diversi sono stati gli argomenti affrontati nel corso dell’intervista, tra questi la malattia della sua mamma e il grande amore che per diversi anni l’ha legata all’imprenditore Flavio Briatore.

La rivelazione di Mara Venier su Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore per diversi anni sono stati legati da un grande amore dal quale è nato uno splendido bambino, il piccolo Nathan Falco Briatore. Nel 2017 il matrimonio tra la showgirl e l’imprenditore è però giunto al termine ma nonostante ciò i due hanno continuato a mostrarsi sempre molto affiatati sia per il grande affetto che li lega ma anche per la serenità e felicità del loro bambino. Nel corso dell’intervista a Domenica In è stata proprio Mara Venier a parlare di Briatore e a lanciare una bomba. La conduttrice ha infatti dichiarato “Stamattina ho parlato con Flavio Briatore. È ancora molto innamorato di te. Scusa Flavio, ma lo devo dire. Percepisci proprio l’amore”.

Le parole di Elisabetta Gregoraci sul rapporto con l’ex marito

La rivelazione fatta da Mara Venier nello studio di Domenica In ha lasciato tutti senza parole. La Gregoraci ha però replicato definendo la loro coppia anomala e precisando “È come se non ci fossimo mai lasciati, ci vogliamo molto bene”. Mara Venier e Elisabetta Gregoraci hanno anche molto scherzato sul fatto che in realtà la showgirl ha anche tanti corteggiatori.

Elisabetta Gregoraci racconta il dolore per la perdita della mamma

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip nel corso dell’intervista concessa a Mara Venier ha anche affrontato il discorso legato alla malattia della sua mamma prematuramente scomparsa. La showgirl ha raccontato che la prima volta che la sua mamma si è ammalata di tumore aveva solamente 38 anni. Ha inoltre raccontato che i suoi genitori l’hanno cresciuta con grandi valori e rappresentano per lei un grande esempio di famiglia all’antica. ” Lei ha sempre dato forza a tutti noi. Penso sempre a lei, ora mi fai piangere, anche quando prego. Si è goduta Nathan solo il primo anno di vita”. Sono state queste le parole con cui la Gregoraci ha parlato della sua mamma. A proposito del padre ha invece raccontato che anche lui ha avuto un piccolo tumore ma adesso per fortuna va tutto bene.

