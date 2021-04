conversazioni-sul-futuro-dell’abitare.-reflex:-fare-emozione

Il lockdown ha imposto a tutti un altro passo, anzi una pausa: «Ci siamo fermati, ci siamo guardati intorno e abbiamo visto con occhi nuovi gli spazi abitativi. La casa è diventata il rifugio più prezioso. Il confinamento ci ha reso consapevoli che l’arredamento deve rispondere a diversi modi d’uso e avere una forte unione tra forma e funzione», spiega Luciano Lucatello, Presidente di Reflex.

Luciano Lucatello, Presidente di Reflex

Maturata questa consapevolezza, l’azienda ha risposto di conseguenza: «Siamo sempre stati molto flessibili, abili nei cambi di direzione veloci. Abbiamo raccontato lo stile Reflex attraverso sette nuovi ambienti denominati Capsule, ispirati al modo inedito di vivere la casa». Un esempio: «Tavoli allungabili, adatti sia per la famiglia che per le nuove esigenze di lavoro. I nostri prodotti sono rivolti a un pubblico attento e curioso, hanno dettagli di lusso. Valorizzano sia ambienti grandi che spazi più contenuti».

Reflex, Stratum sofa

Per il futuro, due direzioni: la prima, continuare a innovare unendo tecnologia e artigianalità; la seconda «è invece dedicata al modo di comunicare, avviando un percorso digitale con video, immagini, cataloghi». Virtuale che però si riversa nel fisico: «Stiamo riorganizzando gli showroom istituzionali di Biancade, Milano, Berlino. Saranno sempre più la casa in cui progettisti e clienti potranno trovare ispirazione per risolvere le loro esigenze». E si affiancheranno ai grandi appuntamenti tradizionali: «Il Salone del Mobile rimarrà un evento internazionale centrale per il mondo dell’arredamento, ma gli showroom aziendali saranno luoghi importantissimi per emozionare e stupire».

Reflex, Segno lounge

Reflex, Esse