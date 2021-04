C’è un buco nella rete, web master trentenne si compra per tre dollari il sito di Google Argentina

NICOLAS Korona, 30 anni, web designer, per un attimo è rimasto sbalordito: aveva acquistato per soli 270 pesos (2,8 dollari) il dominio di Google.com.ar, la versione argentina del gigante del web. Ha verificato, è entrato nelle informazioni sul gestore e proprietario ed ha trovato tutti i suoi dati. Era tutto vero. Aveva in mano anche la ricevuta dell’avvenuto acquisto.