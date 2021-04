buone-notizie-da-sant’albano-stura:-netto-calo-di-positivi-al-covid

Nel Comune di Sant’Albano, dopo settimane difficili, la situazione dei contagi sta nettamente migliorando. Secondo gli ultimi dati emessi dal Comune, oggi Sant’Albano conta solo 9 casi positivi, in linea con il trend nazionale, dopo essere stato uno dei paesi della Provincia di Cuneo ad avere più casi; nelle settimane precedenti alla Pasqua si erano toccati i 50 positivi (il 2% della popolazione santalbanese).

“Ringraziando oggi siamo a quota 9 – dice il Sindaco Bozzano – Sono nettamente diminuiti rispetto alle settimane precedenti”. Qualche domenica fa si sono svolte le comunioni e c’era il rischio che potessero portare un innalzamento dei contagi, ma non è stato così: “I dati dicono che i numeri si stanno abbassando e quindi si sono rispettate le regole nelle possibili feste post comunioni – continua il Primo Cittadino – La gente ha capito e spero che mantenga lo stesso atteggiamento per le cresime che si svolgeranno domenica, col rischio che il virus possa di nuovo circolare visto che da giovedì probabilmente la provincia cuneese sarà in zona gialla”.