Ingredienti

600 g fesa di vitello pulita

180 g panna acida

150 g quinoa mista

4 pz cipollotti

2 pz avocado piccoli

peperoncino fresco

timo limone

sale

olio extravergine di oliva

Durata: 30 min Livello: Facile Dosi: 4 persone

Per la ricetta dei bocconcini di vitello con quinoa, lessate la quinoa in abbondante acqua salata per 10-12 minuti, quindi conditela con olio, sale e foglioline di timo limone. Tagliate la fesa a cubotti. Scaldate 3 cucchiai di olio in una padella e rosolatevi la carne per circa 3 minuti, girandola su tutti i lati per dorarla in modo uniforme. Trasferitela in uno scolapasta, lasciate colare i succhi per qualche minuto, quindi salatela. Mondate i cipollotti, eliminando la parte verde. Tagliateli a metà per il lungo e rosolateli in una padella ben calda, unta con un filo di olio, per 2 minuti dalla parte del taglio, voltateli e cuoceteli ancora per 1 minuto. Mescolate la panna acida con un filo di olio. Distribuite la quinoa nei piatti, adagiatevi sopra la carne, la polpa degli avocado a tocchetti e i cipollotti; completate con rondelle di peperoncino. Servite accompagnando con la panna acida.