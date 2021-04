La comica e imitatrice romana pubblica un post dove canta in playback un successo di Lady Gaga, i fan ringraziano per la simpatica performance.

Francesca Manzini è uno dei personaggi di punta di Canale 5 degli ultimi tempi. Dopo la sua partecipazione ad Amici Celebrities, reality in cui ha messo in mostra tutte le sue doti artistiche e si è fatta conoscere dal pubblico per il suo modo divertente da vera mattatrice, ha ottenuto importanti successi.

Tra cui la presentazione del tg satirico in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset, Striscia la notizia, in coppia con Gerry Scotti.

E’ stata sostituita da Michelle Hunziker ma nei mesi della sua conduzione si è distinta per simpatia e talento.

Francesca Manzini spiazza i fan

