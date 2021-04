baccelli-di-piselli-&-co:-ecco-la-primavera!

Fagiolini, taccole, piattoni e piselli: buoni, salutari e poi… non si butta via niente!

«Staremo come due piselli in un guscio», dice Ollio a Stanlio nel film I figli del deserto, indicando il letto di fortuna rimediato in una soffitta. «Non in un guscio, in un baccellooo!», risponde l’amico. Proprio come i piccoli semi stretti e protetti all’interno di quell’involucro composto di due valve allungate e chiamato appunto baccello (dal latino baccillum, che sta per bastoncino). Nel caso di legumi da sgranare, di solito lo consideriamo non commestibile e lo buttiamo senza pensarci, ma non sempre dovremmo.

Parlando di baccelli buoni da mangiare, partiamo dai più famosi: i fagiolini, coltivati nelle regioni andine già nel 6.000 a.C., arrivano in Europa grazie a Colombo, raggiungendo anche l’Italia, dove non ci siamo risparmiati nell’attribuire loro nomignoli regionali come cornetti, tegoline e fagioli mangiatutto (proprio perché il buono è soprattutto il guscio!). Abbiamo poi le taccole, una varietà di piselli diffusa soprattutto in Centro Italia. Spesso vengono confuse con i piattoni, che sono invece solo lontani cugini, perché la loro famiglia di appartenenza è quella dei fagioli.

E infine i piselli, perle verdi e lucenti protagoniste di fiabe e anche della Storia: nel Cinquecento Caterina de’ Medici, da quella grande iniziatrice di tendenze gastronomiche che era, li portò «in dote» dall’Italia quando sposò il re di Francia Enrico II. Raggiunsero l’apice del successo alla corte del Re Sole, dove si raccomandava di consumarli «in giovanissima età, teneri, tutti interi e con le scorze»: era addirittura una moda, come scriveva Madame de Maintenon, favorita e poi moglie morganatica del re, anche perché venivano considerati portatori di abbondanza e di fortuna. E i cuochi di corte lo avevano già capito, che anche il baccello era buono da mangiare. Oggi gli chef stellati ne propongono raffinati utilizzi: fritti in pastella, trasformati in creme, in pesto… con grande spazio alla fantasia.

Baccelli di primavera: 4 varietà da conoscere

Fagiolini

Detti anche cornetti o fagioli mangiatutto, fanno parte della famiglia delle Leguminose, specie Phaseolus, proprio come il fagiolo comune, che però è da sgusciare. La pianta, di forma cespugliosa, produce baccelli eduli di varie forme (più o meno lunghi, arcuati o lisci, con o senza filo) e colori (dal bianco al violaceo, passando per tutte le sfumature di verde), a seconda della cultivar. Fanno parte della stessa famiglia anche i cosiddetti fagiolini metrini, metro o serpente, che possono raggiungere anche 70-80 centimetri di lunghezza. Ideali lessati e poi conditi con olio e limone, oppure ripassati in padella con olio o burro. Ottimi poi in zuppe, minestre o vellutate di verdure miste.

Taccole

Conosciute anche con il nome di piselli mangiatutto (Pisum saccharatum), si differenziano da quelli da sgranare perché hanno il baccello più grande, più sottile e decisamente piatto. Ideali da mangiare come i fagiolini, lessate e condite in vari modi; inoltre, se tenerissime, si possono aggiungere crude, tagliate a tocchetti, alle insalate miste.

Piselli

Pisum sativum è il nome scientifico che identifica sia la varietà nana (cioè a sviluppo contenuto della pianta), sia quella rampicante (grazie ai cirri, i «riccioli» che si attaccano ai sostegni, può superare 2 metri di altezza). Le numerose cultivar si differenziano per colore e forma del baccello e numero di grani all’interno (da 6 a 10). Ideali sgranati e lessati, saltati nel burro, brasati o, se di piccole dimensioni e freschissimi, anche crudi. Si mangiano anche i baccelli: lessati, frullati e passati alsetaccio, sono squisiti per una vellutata che sa di primavera.

Piattoni

Appartengono sempre alla specie dei fagioli (Phaseolus) e come i cugini fagiolini si mangiano con il baccello, per questo molti li conoscono come fagioli mangiatutto. In commercio se ne trovano tante varietà, di colore e forme diverse, dal giallo chiaro, Meraviglia di Venezia, al viola scuro come il Blauhilde o il Trionfo Violetto. I semi hanno forma schiacciata e il baccello è più carnoso di quello dei fagiolini. Ideali solamente cotti: lessati, stufati o brasati in casseruola. Insaporiti anche con sugo di pomodoro, uno spicchio di aglio e basilico. La cottura è un poco più lunga di quella dei fagiolini o delle taccole.