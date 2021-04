amici-20,-punizione-mai-vista-prima:-“tornate-a-casa-con-le-vostre-cose”

Spread the love

Nuova punizione per i ballerini di “Amici 20”. Ancora una volta sono Serena, Giulia e Alessandro ad arrivare in ritardo in studio

Amici 20 (Meteoweek)

L’ultima incomprensione tra programma e allievi di “Amici 20” ha portato questi ultimi ad essere nuovamente puniti. Oggi, martedì 27 aprile, era prevista una ‘sfida’ tra cantanti e ballerini, ma questi ancora una volta hanno fatto ritardo. Difatti in studio era presente soltanto Samuele. Stessa cosa non si può dire del resto del gruppo di ballerini: Serena, Giulia e Alessandro.

Un ritardo che ha portato la produzione del talent show a prendere una drastica decisione. E’ stata la padrona di casa, Maria De Filippi, a comunicare loro che sarebbero dovuti rientrare in casetta: “La gara è annullata”.

Amici 20, la De Filippi annulla la gara ai ballerini

Maria De Filippi (via Screenshot)

Come al solito i ballerini di “Amici 20” si preparano con molta calma, ma questa volta la produzione del programma ha deciso di prendere una drastica decisione. Nell’appuntamento odierno con il daytime era prevista una gara tra cantanti e ballerini, ma questi ultimi hanno fatto ritardo: dei quattro era presente in studio soltanto Samuele. Per questo motivo la produzione ha deciso di penalizzare i ritardatari.

“I ballerini non la fanno perché non hanno rispetto dei tempi della produzione”, è quanto comunicato dalla padrona di casa, Maria De Filippi, annullando loro la gara. La conduttrice ha poi sottolineato che nel programma esistono degli orari e dei cameraman impegnati nelle riprese e vanno rispettati: “Dovete imparare ad avere rispetto delle persone, quindi tornate a casa con le vostre cose”.

Dispiaciuti per l’accaduto, a parlare è stata Giulia spiegando che si fosse trattato di una incomprensione sull’orario della convocazione in studio: “Non importa che la gara sia stata annullata. Mi da però fastidio il motivo, perché sembra che ce ne freghiamo”. La De Filippi li ha così mandati a chiamare precisando ancora una volta l’importanza di rispettare gli orati stabiliti.