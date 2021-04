AGGIORNAMENTO – Barge, 20enne scalatrice cade dalla falesia di Lungaserra: ferita e soccorsa

Spread the love

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese questa mattina presso la falesia di Lungaserra, nel comune di Barge, dove una scalatrice ha riportato una sospetta lussazione a una spalla in seguito a una caduta.

Sul posto presenti 4 tecnici, tra cui un medico, del Soccorso Alpino che hanno preso in carico l’infortunata, una 20enne residente in provincia di Torino, stabilizzandola, e collaborando con l’equipe dell’eliambulanza 118 per il recupero.