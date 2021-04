Home » Tv » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni oggi 26 aprile: Genoveva si scontra con Marcia

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 26 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Marcia va a trovare Felipe, dimesso dall’ospedale e tornato a casa. I due stanno per baciarsi quando arriva Genoveva, che caccia la Sampaio. Più tardi la Salmeron va in bottega da Marcia e la affronta. Che cosa le dirà?

È in corso il processo contro Cesar Andrade, trafficante di ragazze che aveva sequestrato e ridotto in schiavitù. Tra loro c’era anche Marcia.

Ramon spiega a Marcia che la sua testimonianza contro Andrade è decisiva per ottenere giustizia.

Jacinto decide di accontentare Casilda dividendo equamente la vincita del biglietto della lotteria in due parti.

Felipe, dopo essere stato investito da un’auto proprio mentre andava a testimoniare contro Andrade, esce dall’ospedale e torna a casa, seppur non del tutto ristabilito.

Marcia gli fa visita e confessa di provare ancora qualcosa per lui, ma Genoveva scopre i due ex amanti mentre si stanno per baciare.

Genoveva caccia Marcia da casa di Felipe. Più tardi va in bottega e le intima di lasciarlo in pace una volta per tutte. A Marcia cade un fazzoletto e Ursula se ne impossessa. Che cosa ne farà la Dicenta?

Golden va a casa di José e gli propone di partire per Hollywood per girare la sua prossima pellicola. Bellita si arrabbia molto, si sente male e perde i sensi.

Camino va nell’atelier di Maite per chiederle spiegazioni riguardo alla sua partenza. Le due donne finiscono per baciarsi appassionatamente.

I domestici non vincono alla lotteria e il loro sogno di diventare ricchi svanisce.

Arantxa si confida con Cesareo e i due si baciano. Jacinto giunge in quel momento in soffitta e li vede.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 1 maggio “Una Vita” viene trasmessa dalle 14.10 alle 15.30 circa sempre su Canale 5.