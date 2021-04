Tommaso Zorzi e Paolo Bonolis al veleno contro Barbara D’Urso: “Lei è …”

Spread the love











È andata in onda ieri, domenica 25 aprile, una nuova puntata del programma “Avanti un Altro- Pure di Sera” condotto da Paolo Bonolis. Ospite della serata il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ovvero Tommaso Zorzi il quale durante uno sketch preparato con il conduttore ha citato la presentatrice Barbara D’Urso alla quale ha rivolto un sincero appello. Ma esattamente quali sono state le sue parole?

Tommaso Zorzi ospite di ‘Avanti Un Altro- Pure di Sera’

Avanti Un Altro-Pure Di Sera è uno spin off serale del famoso quiz che ha da poco preso il posto di un altro celebre programma di Canale 5 che ha chiuso in anticipo rispetto a quelli che erano i tempi previsti ovvero Live-Non è la D’Urso. Grande ospite della puntata di ieri il giovane vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi che da quando ha lasciato la casa più spiata d’Italia non si è fermato un momento. Zorzi infatti per ben due volte alla settimana è opinionista de L’Isola dei Famosi ma è anche conduttore de Il Punto Z su Italia 1 e Mediaset Play, ospite fisso del Maurizio Costanzo Show e ospite di tanti programmi televisivi. Gli unici programmi ai quali non ha preso parte sono quelli condotti da Barbara D’Urso, ed è stata proprio a quest’ultima che si è rivolto ieri.

L’appello di Tommaso Zorzi a Barbara D’Urso

Tommaso Zorzi da quando è uscito dal Grande Fratello Vip è molto richiesto in vari programmi televisivi. Capita spesso di vederlo in Tv ma non nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. Lo stesso opinionista infatti ospite della puntata di ieri di Avanti Un Altro Pure di Sera ha dichiarato “Tu Paolo sei nell’olimpo dei conduttori, ma c’è qualcuna più brava di te, è bravissima. Il mio sogno sarebbe conoscerla: è Barbara d’Urso. Il mio sogno è quello di andare da Barbara d’Urso, si può fare?”.

Le parole di Paolo Bonolis

Alle parole espresse da Zorzi Bonolis ha replicato “Sei un politico? Hai ammazzato qualcuno? Allora visto che sei gay devi fidanzarti con Gina Lollobrigida. Vai a casa sua, la circuisci, poi la baci e ti fai paparazzare sotto casa sua. Barbara ti chiama, è sicuro“. Zorzi ha inoltre rivelato di aver saputo che la D’Urso ha smesso di nominarlo nelle sue trasmissioni. E a tal proposito rivolgendosi alla presentatrice ha affermato che lui continuerà a nominarla sempre perché è una professionista che stima.

