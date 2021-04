telegram,-occhio-a-questa-funzione:-potrebbe-eliminarvi-l’account

C’è una funzione su Telegram che potrebbe eliminarvi l’account per sempre. Ecco cosa bisogna fare per proteggersi in poche mosse

Telegram potrebbe eliminarvi l’account in maniera definitiva (Foto: Getty)

Soprattutto negli ultimi mesi, Telegram ha registrato un boom di nuovi utenti fuori dal comune. Ad influenzare l’esplosione della piattaforma di messaggistica ci ha sicuramente pensato WhatsApp con le sue nuove politiche relative alla privacy. L’esodo di inizio 2021 è ancora sotto gli occhi di tutti, e tantissime persone hanno deciso di “trasferirsi” in via definitiva proprio su Telegram.

Ci sono diverse funzioni conosciute da tutti, molte uniche e che rendono l’intero servizio funzionale e al passo coi tempi. Ce ne sono però altre che sono sconosciute ai più, e che potrebbero comportare conseguenze drastiche. Una di queste porta all’eliminazione definitiva dell’account dopo un tot di tempo di inutilizzo. Se perciò decidete di abbandonare temporaneamente Telegram, state attenti: potrebbe sparire il vostro account con tutte le chat.

Telegram, la funzione che può eliminare gli account

Ecco come proteggersi dall’autoeliminazione dell’account (via Getty Images)

Se anche voi siete soliti utilizzare Telegram, dovreste assolutamente conoscere questa funzione. Andando su Impostazioni e quindi Privacy e Sicurezza, troverete lo strumento “Elimina il mio account“. Cliccandoci sopra ovviamente verrà cancellato il tutto istantaneamente, ma subito sotto c’è una dicitura che non tutti hanno notato. L’app richiede di selezionare dopo quanto tempo di inutilizzo – da un mese e fino ad un anno – la disattivazione dell’account può avvenire in automatico.

Se per un motivo o per un altro vi capita di non aprire l’app per il tempo indicato, Telegram provvederà ad autoeliminare l’account con tutte le relative chat. Per far sì che tutto questo non avvenga, il consiglio è quello di portare il timer al limite massimo e di accedere di tanto in tanto sulla piattaforma di messaggistica.