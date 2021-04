spotline-promotion:-“voce”-alla-promozione-nazionale-e-internazione

Spread the love

La Spotline promotion è uno strumento di promozione culturale ideata da Vittoria Iannacone che in pochissimi mesi dalla fondazione, insieme ad Annalisa Insardà, è riuscita a portare alla voce “attivo” sia la promozione di libri, che di cantanti e band di respiro nazionale e internazione.

Vanta numerosi partner con i quali collabora in stretta sinergia perché l’obiettivo, cucito ad hoc sui committenti, possa essere raggiunto nel breve e migliore tempo possibile, mettendo a disposizione tutte le professionalità necessarie, dai produttori artistici ai registi di videoclip, dai musicisti ai web master, dagli studi di registrazione agli autori, dai vocal coach all’ufficio stampa, perché oltre alla semplice promozione attraverso tutti i canali finora disponibili (radio, TV, web, podcast) per quanti hanno il prodotto già confezionato, offre anche la possibilità di affiancamento a 360 gradi di chi invece ha bisogno o voglia non solo di promuovere ma anche di pensare, organizzare e realizzare la propria idea.

Le prerogative della Spotline sono molteplici e variegate, attraverso questo canale è possibile organizzare eventi di qualunque natura (dal vivo e in streaming), purché la cultura e l’arte, intese nella loro interezza, possano essere divulgate nel modo più capillare possibile. Ha al suo attivo due format già avviati con successo: “Promotion Live” (concerti in streaming) e “Dialogando” (conversazioni ironiche e irriverenti con i protagonisti dello spettacolo italiano) trasmessi sia sul proprio canale Youtube che in TV su Rete TV Italia (canale interattivo di Italia Channel 123).

Info e contatti:

www.spotlinepromotion.it

info@spotlinepromotion.it

329.14.88.801