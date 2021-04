premi-oscar,-tutti-i-film-e-gli-attori-vincitori-dell’edizione-2021

È andata in scena la notte scorsa, a Los Angeles, la 93esima edizione dei Premi Oscar. Cerimonia mesta, viste le restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus. Vincitore assoluto dell’edizione 2021 è Nomadland, film della regista Chloé Zhao che si aggiudica tre statuette. Entra nella storia la regista nata a Pechino, seconda donna di sempre alla Miglior Regia e prima asiatica. Vincono come migliori attori due star del grande schermo internazionale: Anthony Hopkins e Francis McDormand.

Mank, il film con più candidature, si accontenta. A bocca asciutta gli italiani: niente da fare per la Miglior canzone originale di Laura Pausini, per il film La vita davanti a sé di Eduardo Ponti con Sophia Loren, e per i trucchi e i costumi del Pinocchio di Matteo Garrone. Spazio nella celebrazione per il tema del razzismo, con le proteste negli Stati Uniti per il caso di George Floyd, ucciso l’anno scorso dalla polizia a Minneapolis, e per gli omaggi agli attori recentemente scomparsi, come Chadwick Boseman, candidato come Miglior Attore per Ma Rainey’s Black Bottom.

Tutte le statuette assegnate nella 93esima edizione:

Miglior film a Nomadland

Miglior regia a Chloé Zhao per Nomadland

Miglior attrice protagonista a Frances McDormand per Nomadland

Miglior attore protagonista a Anthony Hopkins per The Father

Miglior attrice non protagonista a Yuh-Jung Youn per Minari

Miglior attore non protagonista a Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah

Miglior sceneggiatura originale a Una donna promettente

Miglior sceneggiatura non originale a The Father

Miglior fotografia a Mank

Miglior film internazionale a Un altro giro, Danimarca

Miglior film di animazione a Soul

Miglior documentario a Il mio amico in fondo al mare

Miglior trucco e acconciature a Ma Rainey’s Black Bottom

Migliori costumi a Ma Rainey’s Black Bottom

Miglior sonoro a Sound of Metal

Miglior cortometraggio a Due estranei

Miglior cortometraggio animato a Se succede qualcosa, vi voglio bene

Miglior cortometraggio documentario a Colette

Migliori effetti speciali a Tenet

Migliore scenografia a Mank

Miglior montaggio a Sound of Metal

Migliore colonna sonora a Soul

Migliore canzone originale a Fight fort you di H. E. R. per Judas and the Black Messiah

