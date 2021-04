Lorella Boccia incinta: primo figlio con Niccolò Presta

Spread the love

La ballerina e conduttrice Lorella Boccia è in dolce attesa. Lei e il marito, Niccolò Presta, aspettano il primo figlio. Sabato 1 maggio, in esclusiva a “Verissimo” su Canale 5, la Boccia racconterà come sta vivendo questo momento speciale. Intanto, su Instagram, ha scritto una dolcissima dedica al suo Niccolò.

Lorella Boccia diventerà mamma.

La ballerina e conduttrice, di recente ospite di Paolo Bonolis a “Avanti un altro pure di sera” su Canale 5 nella puntata Sosia vs Virtù, è in attesa del primo figlio con il marito Niccolò Presta, produttore romano, figlio del noto Lucio Presta, super agente dei vip.

Lorella Boccia racconterà, in esclusiva, le emozioni della dolce attesa sabato primo maggio a “Verissimo” su Canale 5.

Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta: la loro storia

Su Instagram, intanto, la Boccia ha scritto una dedica d’amore al marito, sottolineando che ora non sono più soli, ma adesso sono in tre e respirano insieme una nuova vita. “Ti amo”, ha concluso Lorella.

La coppia si è sposata il primo giugno 2019, dopo 4 anni d’amore, nella chiesa Gran Madre di Dio, vicino a Ponte Milvio, nel cuore di Roma.

Tra i circa 180 ospiti c’erano pure Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli.

La proposta di nozze di Niccolò Presta era arrivata a sorpresa durante un Capodanno in Kenya, dove lui si era inginocchiato sulle note di “Una su un milione”.

Lorella Boccia da Amici a Venus Club

Classe 1991, Lorella Boccia ha esordito nel programma di “Amici” di Maria De Filippi prima come allieva e poi come ballerina professionista. Presto debutterà su Italia 1 come conduttrice di un nuovo late show.

Presto la vedremo al timone di “Venus Club”, condotto da Lorella Boccia, va in onda prossimamente in seconda serata su Italia 1.

La conduttrice verrà accompagnata verrà accompagnata in questa nuova avventura tutta al femminile dalle due regine del Venus Club: Iva Zanicchi e Mara Maionchi.

Tante le ospiti già annunciate del late show: Elettra Lamborghini, Alessandra Amoroso, Elisa Isoardi, Anna Tatangelo, Diletta Leotta.

