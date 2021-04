L’Eredità, Flavio Insinna senza pietà contro la campionessa “Stai per piangere …”

Spread the love











Una nuova puntata de “L’Eredità”, programma condotto da Flavio Insinna sui Rai 1, è andata in onda nella serata di sabato 24 aprile. Protagonista di questo appuntamento è stata una donna di nome Valentina che dopo aver prima fornito una risposta e averla cancellata per fornirne un’altra ha vissuto attimi di pura tensione temendo di aver commesso un grosso errore. Ma esattamente cosa è successo?

Campionessa de L’eredità in confusione

Sono milioni i telespettatori che ogni giorno si appassionano ad ogni nuova puntata de ‘L’Eredità’. Stiamo parlando esattamente di un gioco televisivo in onda su Rai 1 in fascia preserale condotto nel corso degli anni da Carlo Conti, Fabrizio Frizzi e adesso da Flavio Insinna. Nel corso della puntata andata in onda in pre-serale sabato 24 aprile è stato possibile assistere ad un finale a sorpresa. La concorrente in gara dopo aver sfidato diversi avversari è riuscita ad arrivare allo step finale del gioco dove, per vincere, doveva riuscire ad indovinare una parola. La donna ha prima fornito una risposta ma poi dopo aver avuto un ripensamento ha deciso di cambiare la risposta data per fornirne un’altra. Una scelta questa che le ha generato parecchia confusione, soprattutto quando il presentatore con le sue parole ha fatto nascere in lei il dubbio di aver commesso un grosso errore.

Le parole di Flavio Insinna

L’ultimo step del gioco consiste nel dover trovare una parola che sia ben collegata ai cinque indizi forniti dal presentatore. La campionessa Valentina dopo aver dato la sua risposta e scritto sul cartoncino la parola che secondo lei poteva essere esatta ha però avuto un ripensamento e così, come previsto dal regolamento del gioco, ha deciso di cancellare quanto scritto per poter fornire un’altra risposta. Quando Insinna ha però iniziato a spiegare il collegamento tra la parola corretta e i cinque indizi forniti ecco che la campionessa ha temuto di aver commesso un grosso errore e di aver cancellato proprio la risposta esatta. È stato a questo punto che il presentatore ha affermato “Basta, mi fermo, stai per piangere”.

La grossa vincita della campionessa Valentina

Le parole indizio fornite alla concorrente erano cinque ovvero: mandare, caldo, pugile, klimt e stretti. La parola che la campionessa aveva scritto in un primo momento sul cartoncino era ‘bacio’ per poi cambiarla con ‘abbraccio’. Proprio quest’ultima si è poi rivelata corretta e ha permesso alla campionessa di vincere una grossa somma di denaro. La donna protagonista della puntata di sabato de L’Eredità ha infatti portato a casa ben 115 mila euro.

