le-ricette-per-un-menu-tutto-di-fragole

Abbinate ai legumi, al pesce o alla panna per un dolce irresistibile: le fragole sono un frutto molto versatile e perfetto per aggiungere gusto e colore ai vostri piatti

Fragole: rosse, profumate, ricche di vitamina C (cinque fragole ne contengono come un’arancia!), inserite tra i “super cibi” che aiutano a mantenere giovani grazie a tutti gli antiossidanti presenti. Facili da preparare, rinfrescanti e gustose sono perfette per organizzare un menu dall’antipasto al dolce. Seguite i nostri consigli e gustatevi ogni piatto.

Il menu a base di fragole

Crostatine al cocco con salmone e fragole

Questo antipasto unisce il sapore affumicato del salmone con la dolcezza delle fragole. Per cominciare preparate le piccole pastafrolle mescolando 250 g di farina 00 con 50 g di farina di cocco. Aggiungete 160 g di burro, un pizzico di sale, 120 g di zucchero al velo e iniziate a impastare con la punta delle dita. Aggiungete un uovo e un tuorlo e continuate a impastare sino a che il composto non sarà omogeneo. Avvolgetelo in una pellicola e mettetelo in frigo a riposare per 30 minuti. Stendete quindi la pasta e con un coppapasta ricavatene dei dischi che porrete negli stampini dei muffin. Mettete gli stampini foderati con la pasta frolla ancora nel frigo per 20 minuti. Dopo questo tempo bucherellate il fondo di ogni stampino con i rebbi di una forchetta, e infornateli a 180° per 10 minuti, sino a che vedrete la pasta dorarsi. Quando le crostatine saranno cotte toglietele dal forno e lasciatele raffreddare. A parte tagliate a striscioline il salmone affumicato. Pulite le fragole, togliete il picciolo e tagliatele a dadini. Frullatele con un minipimer e unite il composto a un formaggio cremoso. Mescolate bene e riempite con questa crema le crostatine. Servitele guarnite con una strisciolina di salmone e una fogliolina di maggiorana.

Vellutata di ceci con brunoise di fragole

Lasciate in ammollo i ceci secchi per 12 ore. Dopo l’ammollo metteteli in una pentola ricoperti di acqua, con una foglia di alloro, e fateli cuocere sino a che si sfalderanno. A questo punto frullateli in una crema omogenea e aggiustate di sale. A parte mondate le fragole, togliete la parte verde e tagliatele a dadini di 2 mm di lato. Tritate la mollica di un panino di grano duro, fatela insaporire in una pentola con un filo di olio e con poco timo. Distribuite la crema nei piatti e servitela con la brunoise di fragole e la mollica tostata.

Capesante, asparagi e fragole

Questo piatto può essere servito anche come antipasto, dimezzando le dosi. Prendete sei capesante per ogni commensale, togliete il corallo da ognuna, lavatele, asciugatele e fatele scottare un minuto in una pentola con un filo di olio da un lato soltanto. Tenetele in caldo. Intanto lavate e pulite gli asparagi. Tagliate via la parte più dura del gambo e fateli cuocere per qualche minuto a vapore, aggiungendo all’acqua di cottura le bucce di un limone. Quando saranno teneri ma ancora sodi toglieteli, separate le punte dal resto del gambo e frullate questi ultimi con un filo di acqua e le fragole pulite e tagliate a fettine. Fate rosolare per qualche minuto le punte di asparago in un filo di olio e impiattate disponendo la crema di asparagi e fragole sul fondo del piatto, aggiungete le capesante, le punte di asparago rosolate e guarnite con un cucchiaino di uova di salmone.

Mousse di fragole con biscotto al pistacchio

Per preparare questo dolce avrete bisogno di 150 g di fragole, 300 g di panna fresca, 80 g di zucchero e 12 g di colla di pesce. Pulite le fragole, togliete la parte verde, frullatele con lo zucchero e incorporate poi la panna montata. A parte ammollate la colla di pesce, strizzatela e mettetela in un pentolino a fuoco dolce per due minuti. Aggiungetela alla panna, mescolate e ponete tutto in frigo per 4 ore. Preparate ora i biscotti: mescolate 150 g di farina 00 o di kamut con 150 g di zucchero a velo e con 5 albumi di uova medie. Aggiungete 150 g di burro fatto fondere a bagnomaria e mescolate bene. Distribuite il composto su una teglia ricoperta con carta da forno, formando dei dischi di 10 cm di diametro. Cospargeteli di mandorle a lamelle e di granella di pistacchi e infornate a 180° per 6 minuti. Quando saranno dorati sfornateli e lasciateli raffreddare. Servite la mousse di fragole in una ciotolina e guarnite con un biscotto al pistacchio.