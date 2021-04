Le novità fitness di primavera

Il desiderio di rimettersi in forma in vista della bella stagione attraverso l’attività fisica e la cura di sé è una necessità emotiva oltre che fisica. Secondo i dati di Google Trend aggregati da Myprotein tra le discipline più cercate ci sono la corsa, seguita da yoga, bici, calisthenics ed escursionismo.

Il movimento migliora la qualità della vita, lo abbiamo capito molto bene in questi mesi di limitazioni, promuove il benessere fisico e mentale, ma anche la produttività. Per questo Bali Yoga, attivo in digitale con Bali Yoga@HOME propone la pratica yoga in collaborazione con molte aziende. Un’occasione di contatto e di leggerezza, per staccare dai progetti e dalle call quotidiane. Il coffee break o la pausa pranzo al bar si trasformano in pratiche sul tappetino che stimolano la connessione empatica con se stessi e l’ambiente di lavoro.

Bali Yoga

LA NUOVA PIATTAFORMA

752 WELLSTAR è la nuova piattaforma streaming dedicata al mondo del workout, wellness, fitness, nutrizione e beauty fondata da Francesca Chillemi e dall’imprenditrice Giorgia Del Medico. Un progetto nato dalla voglia di raggiungere il proprio stato di benessere ottimale valorizzando la bellezza che caratterizza ogni forma del corpo. 752 come il numero totale di muscoli che si possono allenare attraverso sessioni in streaming da seguire con i propri ritmi.

Francesca Chillemi

DETOX PER CORPO E MENTE

The Wellness Experience è il progetto realizzato da The Wellness Reporter in collaborazione con il brand beauty Milanesi Skincare e Babasucco. Un’esperienza che unisce bellezza, nutrizione e movimento, le tre molecole fondamentali che insieme consentono al corpo di rigenerarsi nella comodità di casa. L’experience prevede un kit con all’interno il Latte Detergente Anti età Montenapoleone e due maschere viso cremose di Milanesi Skincare, una consulenza con le beauty expert del brand per impostare una routine di bellezza personalizzata, gli estratti pressati a freddo di Babasucco Digestivo, Detox ed Energy per rinforzare il sistema immunitario eliminando le tossine, delle lezioni online e una lezione di yoga live con Roberta Franchi, insegnante di Vinyasa Yoga basata tra il Regno Unito e l’Italia.

IL METODO PER BILANCIARE MENTE E CORPO

CiaoMondo è la community dedicata al benessere in tutte le sue forme creata da Licia Florio, imprenditrice milanese. Un programma di crescita personale che si declina attraverso pratiche di Pilates, Yoga, Kundalini, Barre Ballet, Freedom Dance e Flexy da seguire online per liberare la mente e aumentare la consapevolezza dei movimenti. Sessanta sono i minuti di leggerezza da regalarsi con una pratica che aiuta a costruire la fiducia in se stesse.

CIAOMONDO

GLI OUTFIT DA INDOSSARE

Indossare un outfit confortevole in cui sentirsi a proprio agio aiuta a trovare la motivazione e a sentirsi bene nel proprio corpo. Le collezioni di activewear puntano su capi sostenibili per impattare positivamente sul pianeta. Puma e Cara Delevingne hanno co-creato Exhale, una nuova collezione yoga eco-consapevole dedicata a chi cerca uno spazio più sostenibile dal punto di vista spirituale, mentale e ambientale, senza perdere i benefici delle performance. Mentre sull’e-commerce del concept store Itzi Hub sono arrivati i tool fitness del brand Bala, belli e funzionali.

Anche i colori si ispirano alle nuance naturali della terra, calmanti e avvolgenti, come quelli scelti per la capsule collection di Blanca Padilla X Ecoalf. Nella gallery.