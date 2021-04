Le infinite possibilità dei tessuti

Spread the love

Rubelli, leader nel settore tessile, crea, produce e commercializza tessuti dal 1889, sia nel panorama residenziale che contract, dando vita nel 2005 a Rubelli Casa: marchio che identifica una linea di arredi in cui storia e contemporaneità dialogano e si intrecciano per creare prodotti unici. Fil rouge di tutte le collezioni firmate Rubelli – tessuti, mobili e carte da parati – è la produzione di alta qualità, rigorosamente sotto il segno del Made in Italy.







Di Varia Natura è il nome della collezione Rubelli 2021. Un nome che indica la varietà dei tessuti che ne fanno parte, diversi tra loro nello stile, nei colori, nei materiali, nei finissaggi, e nelle prestazioni. Di Varia Natura di Rubelli, infatti, spazia dalle geometrie ai disegni figurati, dagli stampati in cotone ai damaschi in seta, dai filati naturali ed ecosostenibili a quelli tecnici.

Negli stampati troviamo suggestivi riferimenti sognanti, alla Fiaba (Il Marchese di Carabà), alla Pittura (Déjeuner sur l’Herbe), all’Architettura (Burano), alla Giungla (Home Jungle) e al Floreale (La Vie en Rose).

Il Marchese di Carabà

Lo stampato in puro cotone riproduce l’illustrazione fatta per la fiaba “Il Gatto con gli Stivali”.

Burano

L’isola colorata della città lagunare diventa il soggetto architettonico dello stampato in puro cotone che ne porta il nome.

Ampio spazio poi ad una serie di tessuti ecosostenibili: Lollipop, Cuba Libre, Java, Martinique e Vibrations. In particolare i due lampassi Lollipop e Cuba Libre hanno l’ordito in un filato prodotto a partire da estratti biologici di semi di ricino e la trama in viscosa ecologica, derivata da legno e polpa sostenibili.

Lollipop

Lollipop propone un disegno dinamico, che nel motivo e nelle colorazioni riprende lo spirito tipico degli Anni Cinquanta.

Cuba Libre

Cuba Libre rimanda ai movimenti avanguardistici del Novecento, come la pittura cubista, sia per le geometrie che per l’utilizzo di una palette di colori ben bilanciata.

Questi tessuti testimoniano un ulteriore passo di Rubelli nell’ambito di una produzione ecosostenibile che nulla sottrae al tessuto quanto ad estetica, piacevolezza al tatto, bellezza del colore.

Anche le performance non vengono trascurate. Un nuovo trattamento antimacchia garantisce una grande facilità d’uso alla nuova ciniglia ignifuga Nap. Una ciniglia che rientra inoltre a pieno titolo nella categoria di tessuti ecosostenibili, avendo l’ordito in poliestere riciclato.

Tipico tessuto passe-partout, Nap si adatta perfettamente alle diverse forme per la sua spiccata vestibilità e può essere utilizzato per imbottiti e tendaggi.

Nap

Per l’outdoor sfilano una serie di geometrici dai motivi accattivanti e dai nomi evocativi: Euclide, Pitagora, Archimede, Talete, Eureka. Tessuti resistenti, lavabili, solidi alla luce ed anche ignifughi.







Nella collezione 2021 non mancano infine preziosità e raffinatezza, imprescindibili in ogni collezione Rubelli. Nobili origini e colti rimandi alla storia per le tre nuove sete Toledo, Granduchessa e Contessa.

Toledo

Granduchessa