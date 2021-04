la-spia-che-venne-dai-social:-i-servizi-segreti-britannici-sbarcano-su-instagram

LONDRA – Una volta era un mondo così segreto che non si conosceva neanche l’indirizzo della sua sede e i suoi capi erano indicati sui giornali soltanto da una iniziale maiuscola. Ma i tempi cambiano e con essi anche gli 007, per cui l’Mi5 ha deciso di sbarcare su Instagram. “Quello che facciamo deve rimanere top secret”, afferma il suo direttore Ken McCallum, “ma vogliamo fare conoscere meglio chi siamo e i social media possono aiutarci in questo compito”.