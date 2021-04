LA PIÙ SCOMODA DELLE LIBERTÀ: QUELLA DI ESSERE SE STESSI – Nandra Schilirò

“Non siamo soltanto esseri mortali e razionali, ma molto di più, esattamente come la vita non è soltanto quella che noi vediamo, ma esiste tutto un mondo invisibile, che governa il mondo, come ormai dice anche la scienza”.

Nandra Schilirò è l’autrice del primo romanzo edito da Byoblu edizioni, ‘La ragazza con la rotella in più‘, in uscita il 28 aprile prossimo.



Alla maratona televisiva di inaugurazione del canale televisivo unico nazionale di Byoblu (262 del digitale terrestre), svoltasi il 25 aprile, ha partecipato anche la scrittrice per parlare dell’unica e vera libertà: quella di essere se stessi.



“Tanti mistici di tutti i tempi da Ermete Trismegisto fino a Gandhi hanno sempre detto che per vedere una cosa fuori, dobbiamo prima viverla dentro di noi”. Secondo Nandra Schilirò è questa la rivoluzione che noi tutti siamo chiamati a compiere.

“La libertà di essere se stessi è molto scomoda, perché diventare se stessi significa fare un lungo percorso. Vuol dire abbandonare le proprie catene e le proprie illusioni e uscire dalla caverna“.



“Il presupposto per l’esercizio di qualsiasi libertà e diritto è l’informazione libera“. “Oggi chi ha il coraggio di essere un’artista libero, purtroppo, non ha voce, perché l’arte è diventata marketing”.

La sfida di Byoblu, oggi, è anche quella di dar voce agli artisti liberi.

