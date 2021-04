la-commissione-europea-ha-avviato-un’azione-legale-contro-astrazeneca

Spread the love

Bruxelles fa causa alla casa farmaceutica per i ritardi nelle consegne dei vaccini. Gli Stati sostengono il ricorso mosso dalla Commissione

(Foto: Dan Kitwood/Getty Images)

La Commissione europea ha avviato un’azione legale contro la casa farmaceutica AstraZeneca, per non aver rispettato i termini contrattuali stabiliti con l’Unione sulle forniture dei vaccini. È quanto si apprende dalle parole del portavoce della Commissione Stefan De Keersmaecker, riportate dall’agenzia stampa Associated Press.

“Venerdì 23 aprile – ha dichiarato in conferenza stampa Keersmaecker – la Commissione ha fatto causa alla compagnia AstraZeneca, sulla base di alcune violazioni del contratto di acquisto dei vaccini”. L’azienda farmaceutica avrebbe dovuto consegnare 100 milioni di dosi entro il primo trimestre del 2021, ma a marzo le consegne sono arrivate a soli 30 milioni. Attualmente AstraZeneca prevede di riuscire a consegnare circa 70 milioni di vaccini entro la fine del secondo trimestre dell’anno, al posto dei 300 milioni stabiliti dal contratto.

“La compagnia ha fallito nell’assicurare una strategia adeguata per rispettare i tempi di consegna dei vaccini. Quello che ci sta a cuore, in questo momento, è assicurarci una rapida spedizione di tutte le dosi promesse alle cittadine e ai cittadini europei e a cui hanno diritto sulla base del contratto”, ha continuato il portavoce. Per questo motivo, la Commissione ha deciso di avviare un’azione legale contro AstraZeneca anche “a nome dei 27 stati membri che sono totalmente allineati nel sostenere questa procedura”.

La notizia era già trapelata venerdì 23, a seguito di un intervento del ministro della Salute irlandese alla camera bassa del parlamento, ma è stata confermata solo oggi dalla Commissione. Come riportato dal quotidiano Irish Examiner, il ministro Stephen Donnelly aveva parlato di un “completo fallimento nel rispettare i termini contrattuali” da parte di AstraZeneca, annunciando il sostegno dell’Irlanda all’azione legale lanciata dalla Commissione.