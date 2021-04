isola-dei-famosi:-gilles-rinuncia-alla-prova-ricompensa

Gilles Rocca ha sollevato una serie di polemiche per la sua decisione di non prendere parte alla prova ricompensa, rendendo impossibile anche la partecipazione di Francesca Lodo, che non l’ha presa per niente bene.

Pochi minuti fa Ilary Blasi ha regalato a tre coppie di naufraghi la possibilità di gustare un enorme piatto di pasta all’amatriciana. Per aggiudicarsi la ricompensa Gilles Rocca, Francesca Lodo, Vera Gemma, Matteo Diamante, Awed e Manuela Ferrara hanno dovevano baciarsi sott’acqua e resistere in apnea il più a lungo possibile.

5 di loro non vedevano l’ora di partecipare ma l’attore romano ha subito messo le mani avanti, rinunciando alla possibilità di partecipare e impedendo così di vincere anche alla sua compagna Francesca Lodo.

La ragazza non ha preso bene la scelta di Gilles che, nonostante il tentativo della conduttrice e degli opinionisti di convincerlo, non ha voluto saperne di cimentarsi nella prova.

Come mai Gilles non se l’è sentita?

Gilles Rocca non bacia la Lodo: cosa nasconde?

La prova ricompensa di stasera consisteva in una sfida di apnea: chi avesse resistito di più si sarebbe aggiudicato un succulento piatto di pasta. La sfida, però, era a coppie e infatti a scendere in campo sono stati Gilles Rocca e Francesca Lodo, Awed e Manuela Ferrara e Matteo Diamante con Vera Gemma.

Dopo che Rosolino ha spiegato il gioco, che consisteva nel rimanere sott’acqua il più a lungo possibile ma dandosi un bacio a stampo, però, Gilles ha rifiutato di partecipare.

Francesca ha preso davvero molto male la decisione del suo compagno e ha spiegato di avere davvero fame e di essere triste all’idea di non poter partecipare alla sfida.

Gilles, incalzato da tutti, ha spiegato di non esser preoccupato per la reazione della fidanzata Miriam ma, piuttosto, di aver paura di se stesso, perché sull’Isola tutti si trovano in un equilibrio davvero precario.

Che l’uomo stia cominciato a provare sentimenti per la sua compagna di avventura tanto da avere paura di cedere?