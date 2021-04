In Albania è testa a testa fra il premier Rama e l’opposizione

TIRANA – E’ testa a testa in Albania fra il partito socialista del premier Edi Rama e l’opposizione composta dalla coalizione guidata dal Partito democratico (Pd) di Lulzim Basha (di centrodestra) e il Movimento socialista per l’Integrazione (Lsi). Due differenti exit poll – uno condotto dall’Istituto italiano Noto sondaggi per la tv OraNews e l’altro da Albanin Post per Top Channel – danno Rama al 46%, il Pd al 44% e Lsi al 5%, con un margine di errore di almeno 2 punti. Si vota per eleggere la nuova Assemblea nazionale. Il sistema proporzionale regionale non permette però di tradurre immediatamente questi risultati in un numero preciso di seggi e quindi la partita è ancora tutta aperta.



Secondo la commissione elettorale, per i risultati finali bisognerà attendere altre 48 ore; ha dunque invitato le parti a non proclamare vittoria fino al termine del riconteggio. La leader dei Lsi, Monika Kryemadhi, ha già rivendicato la vittoria per la coalizione di opposizione che, ha detto, avrebbe tra 85 e 90 seggi su un totale dei 140 che compongono il Parlamento.

i vota per eleggere la nuova Assemblea nazionale. Il sistema proporzionale regionale non permette però di tradurre immediatamente questi risultati in un numero preciso di seggi e quindi la partita è ancora tutta aperta.

Durante la campagna elettorale, Rama si è detto sicuro di una sua netta conferma per il terzo mandato, e in serata è apparso davanti ai media per tranquillizzare i suoi. “Gli exit poll offrono vari ragionamenti relativi ad una partita ancora aperta – ha detto -. Il risultato definitivo sarà quello delle urne”, ha dichiarato Rama, precisando che “tuttavia anche gli exit poll ci confermano come forza di governo”. Dei 140 seggi di cui è composto il parlamento albanese, il PS , secondo gli exit poll, incluso un altro condotto dall’Istituto Mrb, parte di Kantar group, per Euronews Albania, potrebbe conquistarne tra i 68 e i 72.

Prima del voto Rama ha più volte rimarcato che se i socialisti non dovessero ottenere la maggioranza assoluta lascerebbe il governo: “Mi ritirerò – ha detto in campagna elettorale – . Non intendo mettermi a negoziare solo per poter restare al potere”.