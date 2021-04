grown-ish-3-stagione-quando-esce-in-italia?

Grown-ish 3 stagione quando esce? Il 16 gennaio 2020 negli USA

Dopo l’arrivo di Grown-Ish su Star di Disney+ con la prima e la seconda stagione inedita in Italia, quando potrebbe debuttare anche il terzo capitolo della serie tv? Parliamo dello spin-off di Black-ish ideato da Kenya Barris e Larry Wilmore con protagonista Yara Shahidi (Zoey).

Risale al 5 febbraio 2019 la conferma che Grown-ish 2 stagione non sarebbe stata l’ultima. Il network vuole continuare la serie con nuovi episodi. Lo stesso vale per Good Trouble, rinnovata per la stagione 2.

Così la terza stagione di Grown-Ish debutta negli Stati Uniti su Freeform con la prima metà di episodi lo scorso giovedì 16 gennaio 2020, seguita poi a distanza di un anno, era il 21 gennaio 2021, dalla seconda tranche di puntate. La seconda stagione di Grown-ish debutta invece negli Stati Uniti sempre su Freeform il 2 gennaio 2019.

Nel mese di gennaio 2019 la programmazione americana predispone la messa in onda dei primi sei episodi. In particolare, i primi due (Better e Nothing Was The Same) il 2 gennaio 2019; il terzo (New Rules) il 9 gennaio 2019, il quarto (In My Feelings) il 16 gennaio 2019, il quinto (Girls Like You) il 23 gennaio 2019 e il sesto (Love Galore) il 30 gennaio 2019. Nel mese di febbraio 2019 vanno in onda negli Stati Uniti le puntate dalla settima alla decima, uno a settimana. Grown-ish 2 stagione è composta da 20 episodi, dal 23 aprile 2021 finalmente anche in Italia su Star, la nuova sezione di Disney+.

Al momento però non sappiamo ancora quando la Casa di Topolino potrebbe accogliere sul suo vasto catalogo anche il terzo ciclo di episodi della sitcom conclusa su Freeform lo scorso 18 marzo 2021. Considerando però il recente arrivo in Italia delle prime due stagioni, immaginiamo il debutto della terza sulla piattaforma tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Risale poi al mese di gennaio 2020 l’annuncio ufficiale del rinnovo di Grown-ish 4 stagione, atteso negli Stati Uniti presumibilmente nel corso del 2021.

Grown-ish 3 stagione trama, anticipazioni

Se la prima stagione affronta il primo anno di college di Zoey Johnson e la seconda affronta il successivo, Grown-ish 3 stagione racconta il terzo. Già nel ciclo di episodi numero 2 Zoey e i suoi compagni di scuola sembrano aver acquisito una certa fiducia e sicurezza rispetto a quando erano al primo anno.

Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica. Non imparano, a differenza di quanto credono, dai loro errori fino in fondo. Pur non essendo più novellini, continuano a incappare in una serie di guai, il che dimostra loro che la strada da fare è ancora tanta.

Grown-ish 3 puntate, quante sono

Da quante puntate è formata Grown-ish 3 stagione? In tutto sono diciassette gli episodi del terzo capitolo della serie prodotta da ABC. Negli Stati Uniti il primo ciclo di otto episodi va in onda dal 16 gennaio al 5 marzo 2020, mentre i restanti nove episodi raggiungono Freeform dal 21 gennaio al 18 marzo 2021.

Grown-ish 3 stagione cast, attori e personaggi

Ecco tutti gli attori principali che ritroviamo nel terzo ciclo di episodi.

Sono apparsi già in 20 puntate, tra la prima e la seconda stagione Yara Shahidi nei panni di Zoey Johnson, Trevor Jackson nel ruolo di Aaron Jackson, Francia Raisa aka Ana Torres e Emily Arlook che interpreta Nomi Segal.

Ruoli principali nel corso delle prime due stagioni sono affidati a Jordan Buhat (Vivek Shah nella serie), Chloe Bailey (aka Jazz Forster), Halle Bailey (alias Sky Forster), a Luka Sabbat (interprete di Luca Hall), Deon Cole (aka Charlie Telphy) e Diggy Simmons nel ruolo regolare de fidanzato di Jazlyn, Douglas Frederick “Doug” Edwards, incontrato già nelle prime due stagioni.

Guest star in tre episodi della prima stagione è Anthony Anderson che interpreta Andre Johnson, sia in Grown-ish sia in Black-ish. Oltre alle 106 puntate di Black-ish, l’attore compare anche nello spin-off, in particolar modo negli episodi Erase Your Social, C.R.E.A.M. (Cash Rules Everything Around Me) e Late Registration.

Grown-ish 3 streaming, dove vederla

Dove vedere Grown-ish 3 stagione una volta distribuita anche in Italia? Dal momento che il 23 aprile 2021 v accoglie le prime due stagioni della sitcom statunitense, è probabile che una volta rilasciata anche nel nostro Paese Grown-ish 3 possa essere disponibile ancora nella sezione Star in esclusiva su Disney+.

