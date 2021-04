domenica-in,-mara-venier-chiede-scusa-a-piera-maggio:-“ho-sbagliato,-non-dovevo-…”

Spread the love











Come era stato già preannunciato, ieri, a Domenica In nella puntata del 25 aprile è andata ospite Piera Maggio a parlare, ancora una volta, instancabilmente come solo una mamma può fare, della scomparsa della sua bambina Denise che, quando aveva solo 4 anni, 17 anni fa è scomparsa dal cortile di casa della nonna e da quel momento non si è saputo più nulla di lei.

Recentemente il caso è ritornato alla ribalta della cronaca perché c’è stata una ragazza russa che sembrava potesse essere lei ma poi, a seguito del test del Dna si è scoperto che non era lei.

A Domenica In Piera Maggio si è fatta intervistare da Mara Venier

Mara Venier si è scusata con lei e le ha detto: “Forse ho detto una cosa che non dovevo dire. Bello rivederti perché è subito nata un’empatia tra te e me, ma dall’altra non vorrei rivederti, ma vorrei che tu fossi a casa con Denise e la tua famiglia”.

Poi Piera Maggio ha spiegato cosa è avvenuto con la ragazza russa e ha detto: “Il gruppo sanguigno l’abbiamo richiesto per accelerare i tempi. Mai avrei voluto prestarmi a quel teatrino. Non volevamo illuderci, per questo abbiamo mantenuto un profilo basso”.

Piera Maggio ha anche parlato anche dell’altro suo figlio, Kevin, ormai 26enne che vive al Nord e che ha nei suoi progetti futuri il matrimonio.

Piera Maggio di lui ha detto: “Non è stata una bella infanzia, la sua, ma col tempo sto recuperando. Lui dice sempre che a me hanno tolto una figlia, ma a lui hanno tolto una sorella”.

Da Mara Venier Rocio Munoz Morales e la Venier fa una gaffe quando la presenta

Quando Mara Venier ha presentato Rocio Munoz Morales ha sbagliato a pronunciare il suo nome e ha detto ”Scusate mi sono incantata”.

Ad inizio intervista la Venier ha chiesto scusa a Rocio per non averla potuto intervistare domenica scorsa come era in programmae le ha detto: “Ti chiedo scusa. Non tutti reagiscono come hai reagito tu. Grazie, sei stata carina e comprensiva”.

Poi hanno parlato del matrimonio con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, ha detto: “Che ne so? Mi piacerebbe, ma non me l’ha chiesto ancora”.

Rocio e Raoul sono insieme da tantissimi anni e hanno due bambine.

