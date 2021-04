“Così non ordinerete ‘ndrangheta per dolce”: in Belgio la pubblicità dei corsi di lingua fa infuriare gli italiani

Sta scatenando polemiche una campagna pubblicitaria commissionata dall’Università di Lovanio (Leuven), in Belgio, per promuovere corsi di lingua italiana. “Così non ordinerai più una ‘ndrangheta per dolce”, è lo slogan riportato sui manifesti che campeggiano in queste ore per le strade di Bruxelles e dintorni.

“E’ inconcepibile come nel 2020 dobbiamo ancora osservare cadute di stile come quella di un’università a poche decine di chilometri da Bruxelles, ovvero nell’epicentro istituzionale dell’Europa pulsante, omnicomprensiva, includente e multirazziale, che fanno leva su stereotipi negativi, lesivi della dignità di un popolo, in questo caso il nostro, per vendere qualche corso di lingua”, ha commentato Vicky Gitto, presidente dell’Art Directors Club Italiano (Adci), l’associazione dei pubblicitari italiani sentito dall’agenzia AdnKronos.