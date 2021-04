coronavirus-nel-mondo:-usa-india,-il-segretario-della-difesa-austin-autorizza-gli-aiuti-al-personale-sanitario-indiano

La pandemia di Covid-19 ha provocato 3.100.659 morti nel mondo secondo l’ultimo bilancio di Afp basato su fonti ufficiali. Il Paese con più vittime è gli Stati Uniti (572.194) davanti a Brasile (390.797), Messico (214.853), India (192.311) e Regno Unito (127.417).

Usa, aiuti al personale sanitario indiano

Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha ordinato al dipartimento della Difesa di attingere alle proprie risorse per fornire aiuto materiale al personale sanitario indiano di prima linea, impegnato a contrastare la seconda ondata pandemica in corso in quel Paese dell’Asia Meridionale. “Sono profondamento preoccupato dall’ondata di Covid-19 in India, e oggi ho dato mandato al dipartimento della Difesa di utilizzare tutte le risorse a nostra disposizione e sotto la nostra autorita’ per sostenere gli sforzi inter-agenzia statunitensi tesi a fornire al personale medico indiano di prima linea i materiali di cui hanno bisogno”, ha scritto Austin su Twitter. “Nei prossimi giorni forniremo trasporto e assistenza logistica per la consegna delle forniture all’India, inclusi supporti per la somministrazione di ossigeno, kit diagnostici ed equipaggiamento protettivo per il personale medico”, prosegue la nota. “Siamo impegnati a valutare l’equipaggiamento cui possiamo attingere dal nostro inventario nei prossimi giorni e settimane. Continueremo a lavorare a stretto contatto con altre agenzie e dipartimenti e con l’industria per sostenere i nostri partner indiani nel contrasto alla pandemia”, ha scritto Austin. L’annuncio del segretario segue l’ordine del presidente Usa Joe Biden e della vicepresidente, Kamala Harris, di mobilitare le risorse statunitensi per assistere l’India nel contrasto alla crisi sanitaria in atto in quel Paese.

India, record 353 mila casi e totale oltre 17 milioni

India sopra i 17 milioni di casi accertati di Covid-19 con un nuovo record di 352.991 nuovi casi e 2.812 morti in un solo giorno. Sono i numeri più alti dall’inizio della pandemia. Il totale dei contagi certi è arrivato a 17,3 milioni e quello dei morti a 195.123 dall’inizio della pandemia. L’India continua ad essere il Paese con i peggiori dati del mondo sulla pandemia, oltre un terzo dei casi accertati domenica, secondo l’Oms che ha registrato nel mondo 830.806 contagi. Con meno di 9.000 casi al giorno all’inizio di febbraio, la situazione in India è drammaticamente peggiorata nelle ultime settimane. La crescita dei contagi è anche particolarmente virulenta, con un 16% dei casi attivi che hanno dovuto essere ricoverati in ospedale, facendo collassare il sistema sanitario. New Delhi è la città più colpita: da sola, la capitale registra 25 mila casi al giorno con un tasso di positività al 35%.

Altri 1300 morti in Brasile

Il Brasile ha registrato 1.305 nuovi decessi per Covid-19 domenica e 32.572 nuovi contagiati , secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute della nazione. Il paese sudamericano conta 390.797 decessi totali per coronavirus e 14.340.787 casi confermati.

Corea del Sud: cala il numero dei contagi giornalieri

Le autorita’ sanitarie della Corea del Sud hanno segnalato 500 nuovi casi di coronavirus nelle scorse 24 ore, in calo rispetto ai giorni scorsi, quando i contagi erano tornati ai massimi registrati lo scorso gennaio. Il dato sottolinea la stampa sudcoreana – risente di un calo del numero dei tamponi effettuati nel paese. Dall’inizio della pandemia, la Corea del Sud ha diagnosticato in tutto 119.387 casi e 1.817 decessi. L’Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie della Corea (Kdca) ha identificato quella iniziata oggi come una settimana cruciale per il contenimento della nuova ondata pandemica in atto nel Paese e piu’ in generale nella regione asiatica. A Seul, dove risiede oltre la meta’ della popolazione nazionale, il livello di distanziamento sociale e’ stato portato a due su una scala massima di tre, e in tutto il Paese gli assembramenti privati di piu’ di cinque persone resteranno proibiti almeno sino al 2 maggio. La Corea del Sud ha accelerato la somministrazione del vaccino di AstraZeneca alle persone di eta’ superiore a 65 anni, proprio mentre in Europa crescevano i dubbi in merito alla sicurezza del vaccino. Seul ha negoziato con AstraZeneca la fornitura di 7 milioni di dosi di vaccino tra i mesi di maggio e giugno prossimi.