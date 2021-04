cordoglio-a-cervere-per-l’ex-sindaco-bartolomeo-cornaglia

Bartolomeo Cornaglia

La comunità cerverese è in lutto per la morte di Bartolomeo Cornaglia. Vice-sindaco dal 1975 al 1980, primo cittadino dal 1980 al 1995. Fu tra i promotori e gli ideatori della Fiera del Porro. Ex professionista nel settore del commercio e, successivamente, nel mondo dell’edilizia. A 86 anni, si è spento ieri nella sua casa di Cervere. Lascia la moglie Gina, la figlia Maria Francesca (con il marito Marco), i nipoti Carolina, Umberto, Benedetta e Giovanni, la sorella Nuccia (con il marito Aldo e i figli Maria Teresa e Alessio), la cognata Anna Maria (e i figli Maria Teresa e Gian Maria). La cerimonia funebre si svolgerà martedì 27 aprile alle ore 15, nella Parrocchia “Maria Vergine Assunta” di Cervere.

Condoglianze alla famiglia dalla redazione di Ideawebtv.