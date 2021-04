Campania, al via le prenotazioni per la fascia d’età 50-59 anni

In Campania da martedì 27 aprile sono aperte le vaccinazioni alla fascia di età 50-59 anni. E’ quanto annuncia l’Unità di crisi regionale. “Si comunica che da domani mattina sarà aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 50-59 anni. Le convocazioni si attiveranno nei tempi più rapidi possibile, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini” si legge nella nota.

Per aderire alla campagna vaccinale il link è il seguente: adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

Riguardo la campagna vaccinale il manager dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva ha auspicato una campagna di sensibilizzazione perché le adesioni non sempre soddisfano le previsione: “Su 88mila per la fascia d’età 60-69 anni hanno aderito 44mila: bisogna stimolare le adesioni” che “è su base volontaria e quindi non possiamo tirar fuori una percentuale sui residenti. Sugli over 80 abbiamo avuto 41mila adesioni su 53mila residenti e su alcune dosi abbiamo invece il 100%. Siamo in contatto con associazioni come Sant’Egidio per individuare quegli anziani che non hanno aderito per vari motivi. I vaccini stanno arrivando e li stiamo somministrando. Questa settimana abbiamo convocato 41mila persone e somministrato 35mila dosi, 6mila sono state le assenze. Questo causa due danni: macchina organizzativa ferma e persone bloccate che invece potevano vaccinarsi”.

Intanto domenica 25 aprile si è registrata una grande partecipazione alla giornata “Open Day” dell’ASL Napoli 2 Nord, dedicata alla vaccinazione contro il Covid19 per gli over65. Sono stati circa 2mila i cittadini che si sono recati presso i quattro centri ad accesso libero collocati a Forio d’Ischia, Pozzuoli, Giugliano ed Afragola dove per potersi vaccinare bastava essere residente sul territorio dell’ASL Napoli 2 Nord ed avere compiuto 60 anni di età.

“Siamo molto contenti dell’esito della giornata” commenta Antonio D’Amore, direttore Generale dell’ASL Napoli 2. “Avevamo programmato gli open day in quattro nostri hub con l’obiettivo di avvicinarci di più alle comunità, facilitando l’accesso alla vaccinazione a quanti per ragioni pratiche o per difficoltà nell’approccio alle tecnologie ne erano rimasti esclusi. Le oltre 1700 vaccinazioni effettuate in poche ore nei soli centri che accoglievano cittadini senza prenotazioni ci hanno dato ragione circa l’opportunità di realizzare una giornata simile. Sapevamo che questa modalità di somministrazione comportava rischi di assembramenti e folle, ma tutto ha funzionato al meglio. Il potenziamento dell’organizzazione, il prezioso supporto dei volontari della Protezione Civile e la collaborazione delle Amministrazioni Comunali e delle Forze di Polizia ci hanno permesso di vaccinare migliaia di persone senza creare resse e disagi; ringrazio tutti per la collaborazione prestata, questa credo sia la strada giusta. Nelle prossime ore analizzeremo quanto fatto, così da programmare a breve nuovi open day”.

