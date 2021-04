bitcoin-in-profondo-rosso:-il-picco-negativo-fa-tremare-il-mondo-dei-criptonauti

Spread the love

Bitcoin è la criptovalute principe del settore, ma negli ultimi minuti ha sorpreso tutti con un crollo difficilmente pronosticabile e inaspettato.



l’andamento dell’ultimo mese di BTC

Il Bitcoin è una criptovaluta nonché un sistema di pagamento ormai accettato in tutto il mondo creato nel 2009 da un inventore che è sempre voluto rimanere anonimo. Tale inventore ha uno pseudonimo di carattere giapponese: Satoshi Nakamoto.

Il bitcoin non viene inserito tra le “monete” dagli esperti di settore, poiché la volatilità del suo valore non gli permette di essere tale. Un’altra motivazione potrebbe essere quella che non fa uso di un ente centrale ne di meccanismi di carattere finanziario, di conseguenza, il suo valore viene estratto solo dalla leva di domanda e offerta.

Il crollo vertiginoso

Il crollo vertiginoso di BTC

La notizia è di pochi minuti fa, dal grafico qui sopra si può evincere che la situazione è veramente preoccupante, dal momento che era da tempo che non si toccavano cifre così “basse”.

Diciamo, che l’andamento negli ultimi giorni era già discendente ma in pochi si sarebbero potuti aspettare un crollo così importante in così poco tempo. Dopo la discesa sotto la “soglia psicologica” dei 40.000, poco fa è stato registrato un picco negativo a 38.901.

Questo “profondo rosso” registrato creerà non pochi problemi ai criptonauti/investitori che vedranno crollare il valore del loro portafoglio. Sicuramente ci sarà anche chi approfitterà del momento per comprare, l’unica cosa certa è che la situazione che si verrà a creare nelle prossime ore sarà rivoluzionaria.

L’andamento settimanale di BTC

Scettro ad Ethereum?

Ethereum al contrario è riuscita a “tenere botta”, non seguendo la parabola discendente di BTC e avendo una crescita di un netto 36% nell’ultimo mese. Che sia arrivato il suo momento di prendere lo scettro come Regina del mercato?

La crescita di ETH

L’andamento del prezzo passato

Bitcoin negli ultimi tempi ha fatto registrare degli andamenti a dir poco pazzeschi, ma non tutti sanno che il primo tasso di cambio fu registrato il 5 Ottobre 2009 ed era fissato a 1309,03 per un solo dollaro statunitense.

Un bitcoin (websource)

Il primo picco considerevole venne raggiunto nel 2013 quando toccò per la prima volta i 1000 dollari, poi nel 2017 quando invece tocco la stratosferica cifra di 20.000 dollari. Poi però crollò vertiginosamente sotto gli 8000 dollari, da lì in poi inizio un sali scendi fino a Dicembre 2020, periodo in cui salì fino ai 40.000 dollari.

Il picco positivo più alto mai registrato però venne registrato l’8 Febbraio 2021 quando Tesla acquistò 1 miliardo e mezzo di BTC facendo arrivare la criptovaluta a ben 50.000 dollari di valore.