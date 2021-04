Avete mai visto casa di Silvio Berlusconi a Roma? La villa è un diamante incastonato nella città eterna

Spread the love

Silvio Berlusconi ha una casa bellissima e lussuosa sull’Appia Antica chiamatesi Villa Zeffirelli. Ecco i dettagli

Curiosità dell’ex premier (Foto Web)

Silvio Berlusconi è nato a Milano nel 1936 ed è un noto politico e imprenditore italiano, conosciuto anche come Il Cavaliere, soprannome assegnatogli da un giornalista di nome Gianni Brera, per la sua onorificenza di Cavaliere del lavoro conferitagli nel 1977, al quale ha poi rinunciato nel 2014.

La sua attività imprenditoriale comincia nel 1975 con la costituzione di una società finanziaria Fininvest e successivamente, negli anni 90 la produzione multimediale Mediaset, diventata ormai un vero colosso imprenditoriale oggi. Nell’ottobre del 75 entra in politica creando il partito politico del centro destra Forza Italia essendone a capo da sempre.

Silvio è stato eletto per quattro volte Presidente del Consiglio, ed è divenuto senatore per la prima volta nel 2013. Secondo la rivista Forbes il patrimonio di Silvio Berlusconi si aggira intorno ai 6 miliardi di euro considerato nel 2021 il sesto uomo più ricco d’Italia e il 318º più ricco del mondo.

Silvio Berlusconi è sempre stato circondato da bellissime donne; la prima moglie dell’ex premier è stata Carla Elvira Lucia Dall’Oglio sposandosi nel 1965 e da cui ha avuto due figli Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi. Il matrimonio termina e Silvio sposa nel 90 l’attrice Veronica Lario unitasi con matrimonio civile da cui ha avuto tre figli, Barbara, Eleonora e Luigi ma, nel 2012,si discute sulle pratiche del divorzio milionario dovute all’assegno di mantenimento.

Le residenze di Berlusconi sono molteplici e tutte da sogno: una di queste è sull’Appia Antica nella capitale.

LEGGI QUI>Che fine ha fatto la delega allo Sport? Berlusconi strizza l’occhio a Draghi

LEGGI QUI>Berlusconi convinto: “Ecco chi vincerà le prossime elezioni”

La residenza di Berlusconi sull’Appia Antica

La nuova casa di Silvio Berlusconi a Roma (Foto Web)

Silvio Berlusconi ha passato il suo tempo maggiore nella residenza di Palazzo Grazioli ma dal 2020 ha deciso di dire addio per trasferirsi nella villa che fu dell’amico regista Franco Zeffirelli, che vi ha trascorso del tempo fino alla fine dei suoi giorni.

L’imprenditore ha acquistato la residenza per 3,375 milioni di euro già nel 2001 decidendo di darla in comodato d’uso gratuito al regista fiorentino. Negli anni in cui è vissuto il regista ha aperto più volte la porta ai giornalisti che hanno notato la mole di fotografie che rappresentavano tanti ricordi della sua lunga e bellissima carriera.

La magnifica abitazione è circondata dal verde, da un parco di alberi secolari e avrebbe anche una dépendance e una piscina. Il portoncino di ingresso è marrone.

La casa ha grandi vetrate, un grandissimo salone con un pianoforte, tantissime cornici d’argento e una moltitudine oggetti come peluches, mug , bamboline, statue in ceramica e matrioske con l’immagine del regista o con quella di Silvio Berlusconi omaggiato in ogni angolo della casa.

Una vera casa da sogno dove il premier ha deciso di trascorrere momenti di tranquillità insieme ai suoi cari.