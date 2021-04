avanti-un-altro-pure-di-sera:-zorzi-“sogna”-barbara-d’urso

Che cosa è accaduto durante la puntata di Avanti un altro pure di sera di domenica 25 aprile 2021? Parlando con il padrone di casa Paolo Bonolis il vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista dell’Isola dei famosi Tommaso Zorzi chiede al conduttore di intercedere per lui: vuole andare da Barbara d’Urso.

Tommaso Zorzi finalmente ad Avanti un altro pure di sera. Il vincitore del Grande Fratello Vip era stato inizialmente annunciato come ospite che sembrava dover essere fisso, invece lo è stato questa sera, dopo due puntate del game show condotto da Paolo Bonolis la domenica in prima serata su Canale 5. Bonolis ha preso il posto di Live Non è la d’Urso di Barbara d’Urso. Ed proprio alla Carmelita Nazionale che l’opinionista dell’Isola dei famosi ha fatto riferimento nella gag con il padrone di casa della trasmissione.

Zorzi punzecchia Bonolis

Dopo aver parlato di soldi e di ricchezze, Tommy lancia un sassolino pesantino pesantino. E fa una battuta a Bonolis, che – sarà stato pure un gioco – non sembra averla presa proprio benissimo, visti anche i rapporti non idilliaci.

“C’è qualcuno che è più bravo di te. O più brava”, lo stuzzica l’influencer che nella casa più spiata d’Italia ha mostrato una certa passione per i tacchi a spillo. Paolo resta un po’ così, di sale. A chi si starà riferendo il buon Zorzi? Ma a Barbara d’Urso, naturalmente. Come se non bastasse, chiede a Bonolis di intercedere per lui: “Vorrei conoscerla. Barbara D’Urso. Il mio sogno è andare da Barbara D’Urso”.

Le “dritte” di Bonolis per la d’Urso

“Ma che sei impazzito? Chi è costei che osa tanto?”, ribatte il conduttore, che poi prosegue cercando di dare qualche dritta al suo ospite, prima che si cacci in qualche grosso guaio. “È una strada complessa, complicata, sono vie impervie quelle che ti portano da lei”, gli spiega il marito di Sonia Bruganelli. “Sei un politico? Hai ammazzato qualcuno? Forse ti devi mettere con una donna”, gli suggerisce ironico. Una frecciatina davvero niente male nei confronti di colei cui ha “rubato” la serata della domenica con il suo show promosso in prima serata in occasione dei suoi primi 10 anni di messa in onda.

Ovviamente è tutto uno scherzo. Nei giorni scorsi Zorzi aveva “ingaggiato una guerra” a distanza con la d’Urso