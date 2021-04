Spread the love

Home » Tv » Avanti un altro pure di sera, chi è Lorella Boccia? Carriera e vita privata

Nella puntata del 25 aprile di “Avanti un altro! Pure di sera” su Canale 5 si sono sfidati Sosia e Virtù. A capitanare la seconda squadra è stata Lorella Boccia. Dove la vedremo presto in tv? In che programma ha debuttato? Con chi è sposata Lorella Boccia?

Altro successo per “Avanti un altro! Pure di sera” andato in onda domenica 25 aprile, su Canale 5, in prima serata.

Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, ha condotto il game-show che questa volta ha visto protagoniste le categorie Sosia e Virtù.

Come capo-squadra delle due squadre, rispettivamente, hanno partecipato Justine Mattera e Lorella Boccia. Tra gli ospiti che porranno bizzarre e imprevedibili domande ai concorrenti, Tommaso Zorzi.

Vuoi scoprire qualche curiosità in più su Lorella Boccia? Perché è famosa?

Lorella Boccia: carriera e vita privata

Leggi anche: La sosia di Chiara Ferragni attacca: “Le mie curve sono naturali”

Lorella Boccia è nata a Torre Annunziata (Na) il 27 dicembre 1991, sognando sin da subito di calcare un palcoscenico grazie al suo amore per la danza.

Dopo anni di studi e gavetta Lorella è arrivata al successo con “Amici” di Maria De Filippi su Canale 5, nel 2012 come concorrente e nel 2016 come professionista.

È stata poi scelta, in qualità di unica ballerina italiana, per il film americano “Step Up“.

Rientrata in Italia, la Boccia ha debuttato come conduttrice in “Colorado” su Italia 1 e negli anni a seguire ha presentato il Montecarlo Film Festival al fianco di Ezio Greggio su Canale 5.

L’abbiamo vista anche in programmi come “L’Anno che verrà”, “Tale e quale Show” ed “Estate in diretta” su Rai 1 ma anche “Ciao Darwin”, “Music”, “Striscia la notizia” e “Sto Classico” sempre sulle reti Mediaset.

Nel 2018 è diventata uno dei volti di punta del gruppo Discovery. Su Real Time, da fine ottobre dello stesso anno, tutti i giorni, ha condotto il day time di “Amici”.

Da metà novembre 2018 ha guidato “Rivelo” il primo programma d’interviste in studio del canale che la consacra uno dei nuovi volti emergenti più chiacchierati e richiesti del momento.

Potrebbe interessarti: Lorella Boccia anniversario con Presta: “Tra noi c’è una magia”

Prossimamente, in seconda serata su Italia 1, vedremo Lorella Boccia al timone di “Venus Club“.

La conduttrice verrà accompagnata verrà accompagnata in questa nuova avventura tutta al femminile dalle due regine del Venus Club: Iva Zanicchi e Mara Maionchi.

Tante le ospiti già annunciate del late show: Elettra Lamborghini, Alessandra Amoroso, Elisa Isoardi, Anna Tatangelo, Diletta Leotta.

Lorella Boccia: con chi è sposata

Lorella Boccia si è sposata il 1° giugno 2019 con il produttore romano Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta, il super agente dei vip, dopo quattro anni di fidanzamento.

Tra i circa 180 ospiti c’erano pure Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli.

La proposta di nozze era arrivata a sorpresa durante un Capodanno in Kenya, dove Niccolò Presta si era inginocchiato davanti a Lorella Boccia sulle note di “Una su un milione”.