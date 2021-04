avanti-un-altro,-bonolis-si-sente-male-in-diretta-e-a-laurenti-dice:-“continua-tu”

Spread the love











Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono una coppia formidabile che ha conquistato il pubblico tanto che da casa, quando si vede solo uno di loro, si pensa immediatamente all’altro. Sono uno il completamento perfetto dell’altro perché hanno gli stessi tempi comici, e si capiscono al volo. Ognuno sa cogliere il momento giusto di quando deve intervenire e alla fine il siparietto che ne viene fuori è sempre irresistibile.

Paolo Bonolis si sente male e chiede a Luca Laurenti di continuare

Durante la puntata del 23 aprile di Avanti un altro, Paolo Bonolis ha vissuto qualche momento di difficoltà.

Di solito è Paolo Bonolis che prende in giro tutti, qualche volta anche in modo dissacrante, ma questa volta si è preso in giro da solo.

Vediamo cosa è accaduto.

Mentre stava conducendo, come al solito , una puntata di Avanti un altro, ad un certo punto, inaspettatamente Paolo Bonolis ha iniziato a tossire in un modo molto forte che non gli ha permesso di continuare.

E’ chiaro che in questo periodo di pandemia il tossire mette molto in imbarazzo e Bonolis ha detto a Luca Laurenti: “Maestro, se vede che crepo, parli lei”.

Ma non si è trattato di problemi legati al covid né ad un raffreddore stagionale quanto piuttosto alla circostanza che Bonolis in camerino, poco prima di iniziare, aveva mangiato delle nocciole come poi ha rivelato lui stesso.

Paolo Bonolis annuncia in diretta che il modello, il bonus Daniel Nilsson non sarà in puntata

Paolo Bonolis prende in giro tutti e questo gli viene molto facile. Sia i concorrenti che i partecipanti al programma di Avanti un altro sanno stare al gioco e si divertono loro per primi. Qualche puntata fa Bonolis ha detto che il modello, il bonus Daniel Nilsson non poteva essere in trasmissione perché si era fatto male cadendo dalla bici e aveva detto che a sostituirlo ci sarebbe stato l’Uomo Tigre annunciandolo così: “Simbolo erotico di tutte le donne italiane? Mi viene una malinconia”.

E poi aveva aggiunto, a proposito del modello: “si è sfasciato la testa cadendo dalla bicicletta … È un cretino”.

A proposito del modo di fare dissacrante di Paolo Bonolis. in una puntata se ne parlò a anche a Tv Talk e qualcuno disse che a volte il suo modo di fare con i concorrenti rasenta il bullismo ma in tanti commentarono che, invece è il suo modo di fare che piace da trent’anni.

