assembramenti-e-violazione-del-coprifuoco,-carabinieri-multano-71-persone.

I controlli dei carabinieri

Sono 71, in gran parte studenti universitari di età compresa tra i 20 e i 26 anni e il titolare di un minimarket, le persone sanzionate nella notte dai carabinieri per il mancato rispetto delle norme anticovid svolti dai militari, anche in seguito a numerose segnalazioni di assembramenti, in diverse zone della città: da Moscova all’Isola, da corso Como a Porta Venezia.

I controlli dei carabinieri

I controlli dei carabinieri



Nel dettaglio, in corso Garibaldi/largo la Foppa ed in via Lazzaro Palazzi, i carabinieri hanno identificato 32 giovani mentre consumavano cocktail all’aperto; in via Panfilo Castaldi, è stato sanzionato il titolare di un minimarket che aveva venduto bevande a sei giovani, fermatisi nei pressi del negozio, anche loro sanzionati; in piazzale Archinto, quartiere Isola, sono stati invece trovati e a loro volta multati, 17 giovani che consumavano bevande; in Corso Como, Via Tadino e Via Lambertenghi, altri 15 giovani, a gruppi di 5, sono stati trovati fuori dalle abitazioni, senza valida giustificazione, e quindi sanzionati.(MiaNews)