a-tenerife,-una-suite-magica-ispirata-al-mito-delle-esperidi

Narrano i miti greci che in un giardino magico sulle isole Canarie, le Esperidi, figlie di Atlante, vivessero sugli alberi e fossero poste a custodia dei pomi d’oro di Era, gli stessi che diedero origine alla guerra di Troia e che Ercole dovette cogliere per completare una delle sue dodici fatiche. È a questo mondo mitologico fatto di ninfe, di giardini incantati e di creature magiche che si ispira la Magic Suite del Fantasia Bahia Principe Hotel di Tenerife, del Gruppo Piñero, disegnato dallo studio valenciano estudi{H}ac fondato da José Manuel Ferrero.

Magic Suite Fantasia Hotel, Design by estudi{H}ac

La sfida dietro al suo progetto era quello di sorprendere, proprio come ci si aspetta da una magic suite che si trova all’interno del “Castello Fantasia” che sorge al centro delle piscine dell’hotel. La Magic Suite si estende per 130 metri quadrati e attraverso simboli, colori e dettagli architettonici racconta il mito dell’isola di Tenerife. L’immagine del pavone simboleggia la dea Era, madre delle Esperidi, mentre tutto l’albergo è circondato da colline dove gli ospiti possono riposare e giocare. All’interno della suite, i letti sono costruiti sotto forma di case sull’albero, mentre i guardaroba sono circondati da piante, e ovunque si celano tesori nascosti e illustrazioni tridimensionali. Tutto è possibile in questa Suite. Il divano circolare al centro della suite è ricavato dalle torri dell’albergo e poggia su un tappeto decorato con un disegno floreale che rappresenta il Giardino delle Esperidi. Lo spazio è coperto da un tetto trasparente che consente a una grande quantità di luce di entrare dentro le stanze.

L’ area centrale ospita due camere da letto e un soggiorno con accesso alla terrazza privata del castello. L’area giochi è una grande collina, una sorta di enorme divano organico con tanto di altalena e decorato con disegni e dettagli di design che simboleggiano l’albero delle mele d’oro, rappresentate da una cascata di lampade dorate. La camera dei bambini è collegata attraverso divertenti condotte colorate che I bimbi possono usare per passare da una stanza all’altra.

Una suite magica e interattiva dove gli ospiti possono godere ogni angolo ed essere semplicemente quello che vogliono essere.