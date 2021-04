una-vita,-anticipazioni-dal-26-al-30-aprile:-felicia-cerca-un-fidanzato-per-camino

Spread the love

Anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 26 al 30 aprile 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap opera spagnola? Continua l’amore tormentato tra Camino e Maite, che rimanda la partenza da Acacias. Ma Felicia, la madre di Camino, si mette in cerca di pretendenti per la figlia. Che cosa accadrà?

Maite ha comunicato a Camino che non può più darle lezioni di pittura.

L’artista, poi, perora la causa dell’allieva con Felicia, chiedendole di mandare la figlia alla Scuola di Belle Arti, ma la Pasamar non ne ha la minima intenzione.

Camino, in seguito, si riconcilia con la madre e minimizza il proprio malumore, ma Felicia va comunque da Maite e le chiede spiegazioni.

La Pasamar incolpa l’artista del malessere di Camino. La pittrice decide di andarsene da Acacias per non far soffrire Camino.

La ragazza raggiunge Maite nel suo studio e chiede spiegazioni. La passione ha il sopravvento. La pittrice decide di rimandare la partenza.

Felicia, intanto, cerca pretendenti da presentare alla figlia.

Che cosa vedremo ancora nei nuovi episodi di “Una Vita” dal 26 al 30 aprile su Canale 5 alle 14.10?

Bellita ha stretto un forte legame con Margarita, che ha invitato a casa sua.

La moglie di Carchano sta solo fingendo affetto e devozione: in realtà cova un profondo rancore nei confronti della cantante.

Prima le instilla il dubbio che suo marito José abbia una relazione con Esther, la prima attrice della compagnia teatrale con cui ha iniziato a collaborare Dominguez, poi, durante una visita, le versa una polverina nel tè.

José è al settimo cielo all’idea di partire per Hollywood per girare un film. Cinta si è fidanzata ufficialmente con Emilio.

Eppure Bellita è sempre più irritabile e, durante un aspro litigio col marito, perde addirittura i sensi.

Con una lettera il medico avverte la Del Campo della presenza, nel suo sangue, di un veleno che potrebbe portarla alla morte.

Marcia va in carcere a far visita a Santiago. Andrade la intercetta e minaccia ritorsioni se deciderà di testimoniare contro di lui.

Felipe organizza una cena romantica e chiede a Genoveva di sposarlo, ma la Salmeron lo spiazza. Che cosa gli risponderà?

