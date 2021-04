torta-coi-bischeri

Ingredienti PER LA PASTA FROLLA

300 g farina

150 g burro

150 g zucchero

1 uovo

maraschino

sale

Ingredienti PER IL RIPIENO

1 L latte

160 g riso Originario

100 zucchero

50 g pinoli

50 g uvetta

50 g cioccolato fondente sminuzzato

50 g cacao dolce

40 g maraschino

1 uovo

Durata: 2 h Livello: Medio Dosi: 6 persone

PER LA PASTA FROLLA

Mescolate farina e zucchero, poi unite il burro a pezzetti ottenendo un composto sabbioso.

Unite l’uovo, mezza tazzina di maraschino, un pizzico di sale e proseguite a impastare fino a quando non otterrete una pasta soda.

Mettetela in frigo per 1 ora.

PER IL RIPIENO

Cuocete il riso con il latte sul fuoco al minimo: ci vorranno almeno 25 minuti, dovrà risultare cremoso e non troppo asciutto, come una crema.

Aggiungete poi lo zucchero, i pinoli, l’uvetta e il maraschino.

Incorporate anche il cioccolato sminuzzato e il cacao setacciato e mescolate tutto in modo che il composto risulti omogeneo e il cioccolato ben sciolto.

Lasciate riposare per 10 minuti, quindi incorporate anche l’uovo, dopo averlo leggermente sbattuto.

Stendete 3/4 della la pasta e usatela per foderare uno stampo liscio con apertura a cerniera (ø 22-24 cm).

Fate numerose incisioni lungo tutto il bordo distanziandole di 1,5‑2 cm l’una dall’altra. Piegate i lembi ottenendo tante piccole punte: i bischeri. Bucherellate il fondo di pasta.

Versate il riso all’interno del guscio di frolla e decorate la superficie con il resto della pasta tagliata a strisce con una rotella ondulata.

Cuocete nel forno ventilato a 180 °C, per non meno di 45 minuti.

Sfornate la torta e lasciatela intiepidire prima di sformarla. Servitela fredda.