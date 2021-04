samantha-de-grenet-su-stefania-orlando-“non-so-chi-sia”-e-la-orlando-le-risponde-a-tono

Spread the love











Il Grande Fratello vip, si è concluso ormai da diverse settimane eppure continuano alcune polemiche tra diversi protagonisti di questa edizione. Ad ogni modo, nonostante quindi questa sesta edizione del reality più famoso di Canale 5 si sia concluso da poche settimane, si pensa già alla prossima che dovrebbe ripartire nel mese di settembre. È stato lo stesso conduttore ovvero Alfonso Signorini a svelare qualche novità riguardante la prossima edizione del reality. Sarebbero stati già fatti alcuni nomi riguardanti i personaggi che potrebbero prendere parte alla sesta edizione del Grande Fratello vip. Ma torniamo alle diatribe e alle polemiche nate e continuate, anche dopo la fine del programma, tra alcuni concorrenti.

Samantha De Grenet, la battuta su Stefania Orlando

Sembrerebbe che Samantha De Grenet nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale “Mio” abbia in qualche modo ripreso un vecchio discorso che vede anche protagonista Stefania Orlando. Tutto avrebbe avuto inizio da una domanda, ovvero le sarebbe stato chiesto se davvero fosse così gelosa del fatto che la collega e dunque Stefania all’interno della casa più spiata d’Italia, abbia stretto un’amicizia così particolare con Tommaso Zorzi.

La battuta dell’ex gieffina non passa inosservata

Dapprima Samantha avrebbe sottolineato come il reality ormai sia finito da diverse settimane e che quindi sarebbe stato inutile continuare a parlare di fatti accaduti all’interno della casa. Poi però si sarebbe lasciata andare ad una battuta che in qualche modo è sembrata una stoccata nei confronti della collega. “Non so chi sia Stefano Orlando … Qualcuno vede cose che non esistono“, avrebbe aggiunto Samantha. Quest’ultima avrebbe aggiunto anche che a suo modo di vedere, le amicizie vere nascono in altri contesti e difficilmente all’interno di un programma televisivo. Insomma pare che la De Grenet abbia messo in dubbio la veridicità del rapporto nato tra il vincitore di questa edizione del Grande Fratello e la sua collega.

La risposta di Stefania sui social

Le parole di Samantha però non sono passate di certo inosservate, tanto che su Twitter sarebbero finiti in tendenza 2 hashtag relativi proprio alla vicenda, ovvero #nonsochisia e #stefaniaorlando. Sembra che anche Stefania Orlando abbia voluto dire qualche parola al riguardo, anche se in realtà non è stato fatto espressamente il suo nome da Samantha De Grenet. “Ci sono persone che non ti sopportano, ti criticano, eppure non possono fare a meno di osservarti. Perché quello che guardano della tua vita è comunque più interessante della loro”.

