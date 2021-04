ricordate-jocelyn,-autore-de-il-grande-gioco-dell’oca?-ecco-che-fine-ha-fatto

Jocelyn è stato l’autore del programma “Il Grande gioco dell’oca”. Ma che fine ha fatto? Andiamo a scoprirlo insieme

Jocelyn Hattab (Instagram)

Nato nella capitale tunisina, Jocelyn Hattab, noto semplicemente come Jocelyn, è un conduttore, regista ed autore telvisivo.

All’età di undici anni si è trasferito in Francia insieme ai suoi genitori, dove ha studiato al Conservatorio di Parigi. Dopo un inizio nel settore cinematografico, ha capito ben presto che la strada da seguire sarebbe stata quella della tv.

Ha iniziato così a lavorare a qualche programma transalpino, venendo presto notato dalla Rai, la quale è stata in grado di cogliere le sue abilità artistiche. A partire dagli anni ottanta infatti, gli viene affidata la conduzione di diverse trasmissioni.

Molte di esse sono state anche ideate da lui, altro chiaro segnale del suo estro e della sua genialità. Una di queste è proprio “Il Grande gioco dell’oca”, game show targato Rai e presentato dal compianto Gigi Sabbani.

Che fine ha fatto Jocelyn?

Fino alla fine degli anni novanta, il presentatore tunisino ha continuato nella sua attività di autore di programmi televisivi, mettendone a repertorio un grande numero.

Tuttavia nel periodo successivo, si è allontanato gradualmente dalla scena, fino a sparire dai radar. I motivi sarebbero da collegare soprattutto a dei disguidi avuti con i dirigenti Rai. Nel 2010 però è tornato a lavorare, in quella che è stata a tutti gli effetti la sua ultima trasmissione. Per sei anni infatti, è stato il regista di “Reazione a Catena – L’intesa vincente”.

Adesso invece vive a Montecarlo, dove coltiva i suoi principali interessi. Tra questi figurano quello per la musica e per la letteratura. Tuttavia, allo stesso tempo, Jocelyn continua a scrivere nuovi progetti per la televisione, ma non più da solo.

Dal 2018 collabora con una giornalista e scrittrice italiana. Il suo nome è Alessandra Chianese, con la quale è convolato a nozze l’anno seguente.

Recentissimamente, in un’intervista rilasciata al “Fatto Quotidiano”, il presentatore ha parlato della trasmissione che sta ideando con sua moglie, divisa in due stagioni da otto puntate ciascuna.

Inoltre, ha voluto ricordare un suo caro amico e collega in Rai, ovvero Fabrizio Frizzi, parlando di lui come una persona davvero speciale. Infine un messaggio va alla sua famiglia, ai genitori che ormai non ci sono più ma che sempre lo hanno sostenuto ed ai fratelli con cui è legato da un rapporto fantastico.