Regina Elisabetta sempre più sola, clamorosa decisione a corte

Regina Elisabetta sempre più sola dopo la morte del principe Filippo che ha reso amaro il compleanno. Una clamorosa decisione a corte

(Getty Images)

Ha sepolto suo marito, compagno di vita per 73 lunghi anni, solo da una settimana ma è come se l’esistenza della Regina Elisabetta si fosse fermata lì. Da allora a oggi in mezzo c’è stato anche il suo compleanno, ma quei 95 anni sembrano pesare come macigni per lei che si è comprensibilmente isolata nella sua tristezza.

Adesso un gesto fa aumentare ancora di più la sua solitudine. I social media manager che gestiscono gli account social della Famiglia Reale hanno cambiato l’immagine profilo sostituendo la foto della coppia con una della regina sorridente e sola, la stessa postata nel giorno del 95esimo compleanno. Nei giorni successivi alla morte del principe Filippo invece tutte le immagini erano state sostituite dagli stemmi ufficiali, per rispetto del lutto della famiglia.

Nonostante tutto però Elisabetta nel giorno del suo compleanno ha voluto lo stesso postare un messaggio sul suo profilo Instagram. Ha ringraziato personalmente anche se solo virtualmente, tutti quelli che l’hanno voluta ricordare facendole gli auguri. Ma ha anche sottolineato la sua grande tristezza per la recente morte del principe Filippo spiegando come trova conforto solo negli omaggi alla sua memoria.

Regina Elisabetta pronta a dimettersi subito? Gli ultimi aggiornamenti dalla corona britannica

Cosa succederà nelle prossime settimane all’interno della corona britannica è presto per dirlo. In questi giorni si sono susseguitele voci di possibili dimissioni da parte della Regina Elisabetta, ormai stanca per tutto quello che è successo nell’ultimo anno. In realtà chi conosce bene le dinamiche della corte smentisce, perché per un regnante rinunciare alla corona è considerata una vergogna.

(Getty Images)

In tutto questo si inserisce il vertice d’urgenza che sarebbe stato convocato nelle ultime ore direttamente da Carlo d’Inghilterra. Un modo per dimostrare che i Windsor sono ancora vivi e che hanno a cuore i destini del regno Unito ma anche per far vedere che lui a quel ruolo tiene anche se molti sono convinti che dopo Elisabetta salirà direttamente al trono il principe William.