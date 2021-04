Meghan Markle, ha chiesto perdono alla Regina, ma non è bastato

Spread the love











Meghan Markle ha voluto scusarsi per la sua assenza ai funerali di Filippo D’Inghilterra e manifestare la sua vicinanza a Sua Maestà. Meghan Markel avrebbe voluto essere a fianco del marito durante il suo ritorno in Inghilterra o ha usato la scusa della gravidanza per declinare elegantemente l’invito? Questa è la domanda che in molti si sono posti […]

