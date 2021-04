Marco Liorni e il suo tremendo dramma: stava soffocando | Il duro racconto

Il noto conduttore televisivo, Marco Liorni, ha raccontato di aver vissuto un dramma, che ha coinvolto sua figlia in prima persona

Marco Liorni (Instagram)

Marco Liorni si è sposato nel 2014, convolando a nozze con Giovanna Astolfi. Della donna sappiamo molto poco, in quanto non fa parte del mondo dello spettacolo.

La coppia ha messo al mondo due figlie chiamate Emma e Viola. La storia tra il presentatore e sua moglie è iniziata diversi anni prima, addirittura nel 1997. Tuttavia lo showman in precedenza aveva già avuto un altro matrimonio, dal quale è nato il suo primogenito Niccolò.

Con quest’ultimo in passato ha avuto alcune problematiche legate a diverse discussioni che ci sono state tra i due. Negli ultimi periodi però sembrano essere risolte, con Liorni che ha affermato che ad oggi ha ricostruito un buon dialogo con suo figlio, con il quale riesce finalmente a parlare di tutto.

Dopo aver lasciato la guida de “La vita in diretta”, venendo rimpiazzato da Tiberio Timperi, Marco attualmente conduce “Italia Si”, a partire dalla stagione 2018. Dall’anno seguente invece presenta anche il quiz show targato Rai “Reazione a catena”, il quale va in onda nel periodo estivo in sostituzione de “L’Eredità”.

Il dramma vissuto da Marco Liorni

Purtroppo nella vita del conduttore non ci sono state soltanto gioie. Alcuni anni fa infatti, Marco ha rischiato di vivere letteralmente una tragedia.

La vittima è stata sua figlia Viola, la quale il giorno dell’incidente si trovava a scuola. Mentre lei e i suoi compagni stavano mangiando, la piccola rischiò di soffocare con un pezzo di pizza.

“Mia figlia rischiò di soffocare”, queste le parole di Marco, prima di lanciare un appello. Il suo messaggio è rivolto infatti alle maestre, nonché ai genitori, che sono alle prese con i bambini piccoli.

“Vorrei chiedere a tutti i genitori e agli insegnanti di fare un corso per imparare la disostruzione pediatrica. Quella manovra ha salvato mia figlia Viola”, così si è espresso sull’argomento Liorni.

Per l’appunto, è stata proprio una giovane maestra, tra l’altro fresca di corso, ad intervenire prontamente nel momento in cui si è accorta che la bambina non riusciva più a respirare. Anche se l’episodio si è fortunatamente risolto per il meglio, senza alcun ombra di dubbio lo spavento sarà stato immenso per lo showman e sua moglie, avendo rischiato di vivere una tragedia.