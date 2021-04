lorella-cuccarini-senza-freni-su-maria-de-filippi:-“la-ritenevo-una-grande-professionista,-poi-ho-scoperto-che…”

Spread the love











Lorella Cuccarini, all’interno del programma Amici, è perfetta. E’ una bravissima insegnante di danza, molto materna ma anche molto professionale che impone e pretende dai suoi alunni rigore e serietà per il lavoro anche se sa essere anche molto accogliente e comprensiva.

Ieri, sabato 24 aprile Lorella Cuccarini e Arisa si sono collegate dallo studio di Amici con il salotto di Silvia Toffanin e hanno fatto una lunga e piacevole chiacchierata con la padrona do casa.

Lorella Cuccarini cosa dice di Maria De Filippi

All’inizio dell’intervista Lorella Cuccarini e Arisa hanno parlato del rapporto che le lega agli allievi e hanno detto: “Proviamo grande rispetto per questi ragazzi, perché ci troviamo di fronte a persone che inseguono il loro sogno e noi dobbiamo in qualche modo proteggerlo”.

E poi su Maria De Filippi la Cuccarini ha detto: “La ritenevo una grande professionista, ma nel momento in cui scopri la donna rimani veramente colpito, perché non è così facile trovare una persona che tende sempre la mano come fa lei e capace di costruire un rapporto di protezione così solido”.

Poi la Cuccarini ha voluto parlare di chi l’ha scoperta Pippo Baudo e ha detto: “Quando si sente l’urgenza di esserci e arrivare, probabilmente si trova sempre un modo. Io grazie a Pippo Baudo ho avuto la fortuna di entrare dalla porta principale e questo non lo dimenticherò mai”.

Arisa, invece, ha parlato dei suoi esordi e ha detto: “Io e mia mamma ci siamo impegnate tanto per arrivare qua, partivamo alle 5 dalla Basilicata per raggiungere Roma e metterci in fila. La musica mi ha sempre richiamato, perché ogni tanto la accantonavo, facevo altro, ma lei veniva sempre a riprendermi”.

Pippo Baudo ha mandato un video messaggio alla Cuccarini e le ha detto: «Carissima Lorella, ma che dire di te. Da quando ho avuto la fortuna di scoprirti è stata sempre una sequenza di successi. Il tempo è passato e tu sei più bella di prima».

E lei, a fine messaggio, ha detto: «Pippo per me è come un padre, è stato un uomo importante che mi ha cambiato la vita. Uno non deve dimenticare da dove arriva. Se non ci fosse stata quella sua chiamata, la mia vita sarebbe stata molto diversa. Magari si sarebbero aperte altre porte, perché se hai quella urgenza prima o poi la porta la apri. Io sono entrata grazie a lui dalla porta principale».

