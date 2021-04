iss,-una-capsula-riciclata-per-l’ultima-missione.-la-stazione-spaziale-costa-troppo-e-potrebbe-essere-smantellata

Sentendo parlare di capsule riciclate nello spazio, fino a cinque anni fa avremmo pensato, al più, a un sistema per garantire agli astronauti un caffè cosmo-sostenibile. Ma quella che si è alzata dal Kennedy Space Center in Florida e sta ora sta volando in direzione della Stazione Spaziale Internazionale con a bordo Megan McArthur e Shane Kimbrough (NASA), Thomas Pequet (ESA) e Akihiko Hoshide (JAXA) è proprio una capsula riciclata: è la stessa “Crew Dragon” di SpaceX che aveva portato nel maggio dello scorso anno gli astronauti Douglas Hurley e Robert Behnken sulla ISS.