isola-dei-famosi:-elettra-lamborghini-svela-il-vincitore?

Elettra Lamborghini è una degli opinionisti di questa edizione dell’isola dei famosi; insieme a Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi commenta in ogni diretta le imprese dei naufraghi. Da grande esperta dei reality, la bella romagnola ha detto la sua su alcuni di loro, iniziando a svelare dei pronostici sul possibile vincitore. Chi è secondo la cantante reggaeton il prossimo naufrago vincitore dell’Isola?

Ilary Blasi, per rendere quest’edizione dell’Isola dei famosi il più movimentata possibile, si è affidata a tre opinionisti che non solo sono esperti di reality, ma sono anche personaggi molto amati da tutti.

Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5, Iva Zanicchi, voce italiana senza tempo e storica opinionista tv e poi c’è Elettra Lamborghini, la Twerking Queen che non ha paura nel dire ciò che pensa.

Ospite di Isola Party, programma web che vede influencers e ospiti commentare i naufraghi, ha parlato dei suoi naufraghi preferiti e di chi ancora non la convince del tutto.

Tra le sue stories di Instagram è poi comparso il nome del possibile vincitore che, secondo lei, sarebbe un personaggio che non è nemmeno tra i suoi beniamini.

Elettra Lamborghini parla del vincitore dell’Isola 15

Elettra Lamborghini non si è mai risparmiata in diretta nell’attaccare i naufraghi quando non erano mai troppo diretti, come ad esempio Roberto Ciufoli, oppure quando Gilles Rocca ha avuto delle reazioni troppo forti nei confronti delle donne.

Valentina Persia secondo la Twerking Queen sta mostrando solamente il suo lato peggiore, mossa dalla fame, mentre di Beatrice Marchetti si lascia sfuggire un deciso “è una ragazzetta qualunque”.

Su Andrea Cerioli, nonostante creda che abbia esagerato nel reagire alla “strumentalizzazione” delle sue lacrime nelle clip, lo innalza a possibile vincitore dell’isola 15.

Per quale motivo? Forse perché Elettra, essendo molto esperta di reality shows, avendo preso parte ad almeno una decina di questi, sa che un personaggio come Cerioli, partito in modo molto soft e poi rialzatosi, potrebbe piacere al pubblico, al punto da eleggerlo vincitore.

Questo ovviamente è solo un pronostico molto personale ma, considerata Elettra come una maestra della disciplina, non faticheremmo a darle ragione nel caso si avverasse.