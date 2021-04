futurama-in-streaming:-dove-vedere-la-serie

Futurama in streaming su Star di Disney+

Dopo il successo de I Simpson, Matt Gorening realizza un’altra serie animata comica e futurista ambientata nel 31° secolo. Parliamo di Futurama, disponibile in streaming con tutte le stagioni solo su Star di Disney+!

Star è il nuovo brand che entra a far parte della Casa di Topolino come spazio interamente dedicato all’intrattenimento generale. Lanciato sulla piattaforma lo scorso 23 febbraio 2021, Star accoglie nel suo vasto catalogo alcuni dei titoli più famosi e amati della serialità televisiva.

Parliamo di serie tv come Grey’s Anatomy, 24, Buffy l’ammazzavampiri, X-Files, Lost, I Griffin e Futurama! Proprio così, su Star di Disney+ trovi anche tutti gli episodi della serie animata in onda per la prima volta negli Stati Uniti su Fox dallo scorso 28 marzo 1999 fino b, e dal 2008 al 2013 trasmesso invece su Comedy Central.

In seguito la serie non è rinnovata dalla rete per un’ottava stagione, concludendosi così con l’ultimo episodio (il centoquarantesimo) in onda su Comedy Central esattamente il 4 settembre 2013.

Nel corso degli anni Futurama è nominata a 17 Annie Awards, a 12 Emmy Awards, per essere inoltre classificata nel 2013 tra i primi 60 migliori cartoni TV di tutti i tempi.

Futurama dove vederlo in italiano

Come fare quindi per rivivere le avventure di Fry, lo sbadato fattorino che si iberna per sbaglio nel 1999 per risvegliarsi 1000 anni più tardi in un mondo nuovo? A partire dal 23 febbraio 2021 tutte le stagioni di Futurama sono disponibili in streaming su Star di Disney+.

Pronti quindi a rivivere la storia di tutti gli iconici personaggi di Futurama? Tra questi ricordiamo l’affascinante e coraggiosa Leela, il perfido ed egocentrico roboot Bender, il fragile e pazzoide Proffessor Hubert, la stagista viziata Amy, il contabile giamaicano Hermes e lo strambo decapode alieno Zoidberg. Senza dimenticare poi il capitano incompetente Zapp Brannigan, il suo sensibile tenente e assistente alieno Kif e l’alternativo animale domestico Mordicchio.